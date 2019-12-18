Gaziantep FK’ye büyük şok! 2. Lig takımına elendi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Gaziantep FK ile karşılaşan TFF 2.Lig ekibi Kırklarelispor, zorlu maçta 3-2 mağlup olmasına olmasına rağmen, ilk maçta elde ettiği 2-1’lik skorun avantajı ile sürpriz bir sonuca imza atarak Son 16 Turu’na kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum

Gaziantep FK: Yuri Lodygin, Junior Morais, Alin Tosca, Kubilay Aktaş (Muhammet Demir dk.46), Pawel Olkowski, Jefferson, Raman Chibsah, Souleymane Diarra, Kenan Özer, Güray Vural (Papy Djilobodji dk.46), Bartlomiej Pawlowski (Kayode dk.46)

Yedekler: Mustafa Bozan, Ulaş Zengin, Oğuz Ceylan, Jean Armel Kana-Biyik, Sefa Anük, Ali Ateş, Hasan Yurtseven

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kırklarelispor: Egemen Gençalp, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Bahadir Çiloğlu (Burak Sürmeli dk.90), Emre Keleşoğlu (Serkan Sözmen dk. 79), Emre Balkı ( Malik Karaahmet dk.63), Mert Sinan Pekesen, Yüksel Şişman, Enis Çeliksu

Yedekler: İbrahim Demir, Ümit Can Tokcu, Deniz Ataç

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Goller: Kenan Özer (dk. 12), Muhammet Demir (dk.83 ve dk.89) (Gaziantep FK), Mert Sinan Pekesen (dk.37), Malik Karaahmet (dk.72) (Kırklarelispor)

Sarı Kartlar: Kenan Özer, Diarra (Gaziantep FK), Bahadır Çiloğlu, Malik Karaahmet, Mert Sinan (Kırklarelispor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 12′ Gaziantep FK’nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kenan Özer’in çektiği şut barajı ve kaleciyi geçerek ağlarla buluştu. 1-0

GOL! 37′ Kırklarelispor’da ceza sahası içinde topla buluşan Mert Sinan, kaleci Yuri’yi geçerek topu filelere gönderdi. 1-1

67′ Jefferson’un ceza sahası içerisinden çektiği sert şut kaleci Egemen’de kaldı.

69′ Muhammet Demir’in çektiği şut az farkla auta çıktı.

GOL! 72′ Kırklarelispor, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Malik Karaahmet’in attığı gollle deplasmanda öne geçti. 1-2

GOL! 83′ Muhammet Demir müthiş bir frikik golü atarak skoru eşitledi. 2-2

GOL! 89′ Muhammet Demir’in ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 3-2

90+1′ Kayode’nin ceza sahası içerisine yaptığı tehlikeli ortaya Papy dokunamadı.