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Galatasaray’ın net borcu 1,569 milyar lira
Süper Lig

Galatasaray’ın net borcu 1,569 milyar lira

Galatasaray'da başkan yardımcısı Kaan Kançal, konsolide net borcunun 1 milyar 569 milyon lira olduğunu kaydetti. Kançal, döviz cinsinden borcun 253,7 milyon euro olduğunu belirtti.

18 Aralık 2019 16:05

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 569 milyon lira olduğu bildirildi.

Türk Telekom Stadı’ndaki Özhan Canaydın Salonu’nda gerçekleştirilen aralık ayı divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının, 30 Eylül 2019 itibarıyla düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloları ile ilgili sunum yaptı.

Kançal sunumunda, sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunu açıklamazken, konsolide net borcunun 1 milyar 569 milyon lira olduğunu kaydetti. Kançal, döviz cinsinden borcun 253,7 milyon avro olduğunu belirtti.

Divan kurulunun ekim ayı toplantısında ise kulüp ve bağlı ortaklıklarının, 30 Haziran 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklanmıştı.

Son güncelleme 16:05 | 18 Aralık 2019
Galatasaray Kulübü süper lig
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15 7 27
3 Besiktas
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