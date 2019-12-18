Euroleague, Fenerbahçe Beko maçındaki hatayı kabul etti!

Euroleague yönetimi, Fenerbahçe Beko’nun 14. haftada Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a deplasmanda 81-78 yenildiği maçta, sarı-lacivertli ekip aleyhine hakem hatası yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko müsabakasının son saniyesinde üç sayılık atış yapan sarı-lacivertli Nando De Colo’ya, rakip oyuncu Tyrese Rice’ın kural dışı temasta bulunduğu belirtilerek, “Bu durumda faul çalınmaması yanlış bir karardı. Rice’a faul çalınarak De Colo’ya üç serbest atış hakkı verilmeliydi” ifadeleri kullanıldı.

Hakem hatasının kabul edildiği karşılaşmayla ilgili herhangi bir yaptırım ya da maç tekrarı kararı beklenmiyor.

DEPLASMAN KABUSU

Temsilcimiz seyircisiz oynanan ve hakem hatasının damga vurduğu maçla birlikte bu sezon 9. yenilgisini aldı. Obradovic’in öğrencileri bu sezon Euroleague’de oynadıkları 8 deplasmanın 7’sinde sahadan boynu büyük ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 15. haftasında Rusya’nın Zenit takımı ile sahasında karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler 5 galibiyetle 18 takımlı ligde 15. sırada yer alıyor. Zenit ise 3 galibiyetle son sırada bulunuyor.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU

MAÇ SONUCU | Panathinaikos 81-78 Fenerbahçe Beko Euroleague`in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos`a 81-78 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sezon toplamda 9. kez yenilirken bu sonuçların 7`sini deplasmanda aldı. İlgili Haberi Oku