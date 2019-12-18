MAÇ SONUCU | Erzincanspor 2-0 Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Erzincanspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın stadının yıkılıp yenisinin inşası devam ettiği için Mustakil Atletizm Pisti Sahası’nda oynanan mücadeleyi Erzincanspor 2-0 kazanmayı başardı.
Erzincanspor 45+1’de Yunus Emre Çakır’ın kornerden gelen topa çok iyi yükselip yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti.
Ev sahibi takım 53. dakikada ise Abdurrahman’ın uzaktan çektiği şutta direğe takıldı.
Dakikalar 89’u gösterdiğinde ise Osman Şahin, Erzicanspor’u 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Duraklama dakikalarına uzatma umuduyla giren ev sahibi takıma Beşiktaş izin vermedi.
Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, genç oyuncular ve ilk 11’de şans bulamayan oyunculardan bir kadro ile çıktığı maçta oyuncularına kenardan uzun süre uyarılarda bulundu.
Avcı, as takımdan Vida ile Lens’i 59. dakikada, Diaby’yi ise 84. dakikada sahaya sürdü.
Beşiktaş rövanştan yenik ayrılmasına rağmen Vodafone Park’ta 3-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla Türkiye Kupası’nda son 16 takım arasına kalmayı başardı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
- Karşılaşma Erzincanspor’un Beşiktaş karşısında 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
- GOL! Erzincanspor, 89. dakikada Osman Şahin’in golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor: 2-0.
- 84′ Oğuzhan Özyakup yerini Diaby’ye bıraktı.
- 71′ Umut Nayir’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Tyler Boyd’un sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak top kornere gitti.
- DİREK! 64′ Lens’in ortasında Umut Nayir’in kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.
- 59′ Beşiktaş’ta Lens ile Vida, Orkan ile Muhayer’in yerine oyuna dahil oldu.
- DİREK! 53′ Erzincaspor 2. gol için direğe takıldı! Abdurrahman’ın uzak mesafeden çektiği şut üst direkte patladı!
- 46′ Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Her iki takım da devrede oyuncu değişikliği yapmadı.
- Erzincanspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
- GOL! Erzincanspor, 45+1’de kazandığı kornerde Yunus Emre Çakır’ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golün santrası olmadan ilk yarı sona erdi.
- 41′ Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Ayhan Gürbüz, Erdem Seçgin’e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Kutluhan Bilgiç tarafından sarı kartla cezalandırdı.
- 35′ Beşiktaş hızlı hücumla tehlikeli geldi. Necip’in uzun pasında Boyd kafa pasıyla Umut’a top gönderdi, Umut’un da Muhayer’e şık pas çabasını savunma engelleyerek tehlikeli savuşturdu.
- 23′ Orkan Çınar’ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Erzincanspor topu uzaklaştırmayı başardı.
- 11′ Erzincanspor sol kanattan hızlı hücum etti. Hüseyin ceza sahası içerisinden yerden şutunu çekti, Utku üzerine gelen topu rahatça kontrol etti.
- İki takım da orta sahada pas yaparak pozisyon bulmaya çalışıyor.
- 1′ Karşılaşma Beşiktaş’ın vuruşuyla başladı.