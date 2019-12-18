SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan’dan Simit Sarayı açıklaması
MAÇ SONUCU | Erzincanspor 2-0 Beşiktaş
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Erzincanspor 2-0 Beşiktaş

Beşiktaş baştan sona rotasyon yaptığı ve genç oyuncularla ilk 11'de fazla süre şansı bulamayan oyunculardan kurulu takımıyla Erzincanspor'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, ilk maçı 3-0 kazandığı için Son 16 Turu'na adını yazdırdı.

18 Aralık 2019 12:31

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Erzincanspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın stadının yıkılıp yenisinin inşası devam ettiği için Mustakil Atletizm Pisti Sahası’nda oynanan mücadeleyi Erzincanspor 2-0 kazanmayı başardı.

Erzincanspor 45+1’de Yunus Emre Çakır’ın kornerden gelen topa çok iyi yükselip yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım 53. dakikada ise Abdurrahman’ın uzaktan çektiği şutta direğe takıldı.

Dakikalar 89’u gösterdiğinde ise Osman Şahin, Erzicanspor’u 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Duraklama dakikalarına uzatma umuduyla giren ev sahibi takıma Beşiktaş izin vermedi.

Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, genç oyuncular ve ilk 11’de şans bulamayan oyunculardan bir kadro ile çıktığı maçta oyuncularına kenardan uzun süre uyarılarda bulundu.

Avcı, as takımdan Vida ile Lens’i 59. dakikada, Diaby’yi ise 84. dakikada sahaya sürdü.

Beşiktaş rövanştan yenik ayrılmasına rağmen Vodafone Park’ta 3-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla Türkiye Kupası’nda son 16 takım arasına kalmayı başardı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

  • Karşılaşma Erzincanspor’un Beşiktaş karşısında 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
  • GOL! Erzincanspor, 89. dakikada Osman Şahin’in golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor: 2-0.
  • 84′ Oğuzhan Özyakup yerini Diaby’ye bıraktı.
  • 71′ Umut Nayir’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Tyler Boyd’un sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak top kornere gitti.
  • DİREK! 64′ Lens’in ortasında Umut Nayir’in kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.
  • 59′ Beşiktaş’ta Lens ile Vida, Orkan ile Muhayer’in yerine oyuna dahil oldu.
  • DİREK! 53′ Erzincaspor 2. gol için direğe takıldı! Abdurrahman’ın uzak mesafeden çektiği şut üst direkte patladı!
  • 46′ Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Her iki takım da devrede oyuncu değişikliği yapmadı.
  • Erzincanspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
  • GOL! Erzincanspor, 45+1’de kazandığı kornerde Yunus Emre Çakır’ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golün santrası olmadan ilk yarı sona erdi.
  • 41′ Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Ayhan Gürbüz, Erdem Seçgin’e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Kutluhan Bilgiç tarafından sarı kartla cezalandırdı.
  • 35′ Beşiktaş hızlı hücumla tehlikeli geldi. Necip’in uzun pasında Boyd kafa pasıyla Umut’a top gönderdi, Umut’un da Muhayer’e şık pas çabasını savunma engelleyerek tehlikeli savuşturdu.
  • 23′ Orkan Çınar’ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Erzincanspor topu uzaklaştırmayı başardı.
  • 11′ Erzincanspor sol kanattan hızlı hücum etti. Hüseyin ceza sahası içerisinden yerden şutunu çekti, Utku üzerine gelen topu rahatça kontrol etti.
  • İki takım da orta sahada pas yaparak pozisyon bulmaya çalışıyor.
  • 1′ Karşılaşma Beşiktaş’ın vuruşuyla başladı.

 

Son güncelleme 14:54 | 18 Aralık 2019
beşiktaş Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
20/12/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
21/12/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR