MAÇ SONUCU | Erzincanspor 2-0 Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Erzincanspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın stadının yıkılıp yenisinin inşası devam ettiği için Mustakil Atletizm Pisti Sahası’nda oynanan mücadeleyi Erzincanspor 2-0 kazanmayı başardı.

Erzincanspor 45+1’de Yunus Emre Çakır’ın kornerden gelen topa çok iyi yükselip yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım 53. dakikada ise Abdurrahman’ın uzaktan çektiği şutta direğe takıldı.

Dakikalar 89’u gösterdiğinde ise Osman Şahin, Erzicanspor’u 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Duraklama dakikalarına uzatma umuduyla giren ev sahibi takıma Beşiktaş izin vermedi.

Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, genç oyuncular ve ilk 11’de şans bulamayan oyunculardan bir kadro ile çıktığı maçta oyuncularına kenardan uzun süre uyarılarda bulundu.

Avcı, as takımdan Vida ile Lens’i 59. dakikada, Diaby’yi ise 84. dakikada sahaya sürdü.

Beşiktaş rövanştan yenik ayrılmasına rağmen Vodafone Park’ta 3-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla Türkiye Kupası’nda son 16 takım arasına kalmayı başardı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR