Eczacıbaşı Vitra, üçte üçle yola devam ediyor!

Avrupa voleybolunun bir numaralı kulüp organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ve turnuvanın iddialı takımlarından biri olan temsilcimiz Eczacıbaşı Vitra, deplasmanda Budowlani Lodz’u set vermeden 3-0’la geçti ve A Grubu’nda grup liderliğini sürdürdü.

2019’un son maçında, başa başa giden ilk seti Beyza Arıcı ve Lauren Gibbemeyer'ın bloklarıyla koparmayı başaran Eczacıbaşı VitrA, seti 25-17 kazandı. Turuncu beyazlılar bu sette toplam 7 blok yaptı. İkinci sette de Tijana Boskovic'in hücumlarıyla kontrolü bırakmayan konuk ekip, seti 25-16 önde bitirdi.

Beylikdüzü Voleybol İhtisas 3-0 Slavia EU Bratislava | CEV Kadınlar Challenge Cup CEV Kadınlar Challenge Cup`ta mücadele eden Beylikdüzü Voleybol, 16`lı Final`de 3-0`lık mağlubiyetin rövanşında konuğu Slavia EU Bratislava`yı 25-21, 25-20 ve 25-23`le 3-0 yendi. Altın Set`te de rakibine 15-8`lik üstünlük sağlayan temsilcimiz, 8`li Final`e yükseldi. İlgili Haberi Oku

Bir önceki sette oyuna sonradan giren Hande Baladın'la üçüncü sette de hızlıca üstünlük sağlamayı başaran Eczacıbaşı VitrA, deneyimli smaçör Natalia Pereira'nın da katkılarıyla seti 25-22 kazandı ve böylelikle A Grubu'ndaki üçüncü maçından 3-0'lık net bir skorla ayrılarak liderliğini korudu.

Turuncu beyazlıların toplam 13 blok sayısı elde ettiği karşılaşmada, 17 sayı elde ederek günün en skorer ismi olan Tijana Boskovic aynı zamanda CEV tarafından maçın “En Değerli Oyuncu”su seçildi. Güne damgasını vuran diğer isimse 14 sayılık performansıyla Lauren Gibbemeyer oldu.

Budowlani Lodz – Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Salon: Lodz Sport Arena

Hakemler: Vitor Alexandre Goncalves, Vladimir Oleynik

Budowlani Lodz: Lewandowska, Nowicka, Leys, Smieszek, Baczynska, Twardowska, Stenzel (L), Maciagowski, Baldyga, Pencova.

Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Lloyd, Beyza, Kim, Boskovic, Gibbemeyer, Simge (L), Hande, Yasemin.

Setler: 0-3 (17-25, 16-25, 22-25)

Süre: 77 dakika (25, 24, 28)