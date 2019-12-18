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Derbide Zanka yok Jailson var
Süper Lig

Derbide Zanka yok Jailson var

Ersun Yanal, güven vermeyen Danimarkalı stoperi kulübeye çekip Galatasaray maçındaki gibi Brezilyalı orta sahayı savunmaya monte etmeyi düşünüyor.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 18 Aralık 2019 08:43

SÜPER Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı Kadıköy'de konuk edecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, ilk neşteri savunmaya vuruyor. 3-1 mağlup oldukları Sivasspor maçında Sadık'ın sakatlanmasıyla sarsılan sarı-lacivertlilerde 22. dakikada oyuna giren Zanka, hiçbir varlık gösterememişti. Yanal, Danimarkalı stopere kritik Beşiktaş maçında ilk 11'de şans vermeyi düşünmüyor. Tecrübeli hocanın aklındaki ilk plan Jailson.

Sezonun ilk bölümünde Brezilyalı orta sahayı Serdar'ın yokluğunda Zanka ikilisiyle kullanan Yanal, Beşiktaş derbisinde savunmayı Jailson-Serdar'a emanet edecek. Sambacı, bu sezon sarı-lacivertli formayla 6'sı 90 dakika olmak üzere 7 karşılaşmada defansta görev aldı. Jailson, ligin 6. haftasında TT Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray derbisinde de savunmada görev almış ve başarılı olmuştu.

Son güncelleme 08:45 | 18 Aralık 2019
Fenerbahçe Jailson Zanka
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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