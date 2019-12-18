Demir Grup Sivasspor: 0 – Esenler Erokspor: 1 | Ziraat Türkiye Kupası

TFF 3. Lig takımlarından Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 1-0 yendi.

Turun ilk maçını İstanbul’da 2-0 kazanan Sivasspor, ikinci maçta yenilgiye rağmen son 16 turuna yükselen taraf oldu.

78. dakikada Halil Çelik’in pasında savunmadan seken topu önünde bulan Alper Karaman, ceza sahası sol çaprazından çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşma Esenler Erokspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Çetin, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Fatih Aksoy, Papp, Ziya Erdal, Djerlek (Dk. 67 Appindangoye), Cofie (Dk. 73 Uğur Çiftçi), Traore, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Kone

Esenler Erokspor: Özgün Ali Köklü, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Berkay Çakır, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler, Melih Kabasakal, Alper Karaman (Dk. 90 Emirhan Tekgül), Emre Adiloğlu (Dk. 64 Eray Pazar), Halil Çelik, Abdurrahman Kuyucu

Gol: Dk. 78 Alper Karaman (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Papp (Demir Grup Sivasspor), Dk. 72 Efe Can Çölbekler (Esenler Erokspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

27’nci dakikada Emre’nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kone’nin şutu kaleci Özgün’de kaldı.

47’nci dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Erdoğan ceza sahası dışından çok sert vurdu. Savunmadan seken topu kaleci Özgün iki hamlede kontrol etti.

52’nci sağ kanattan gelişen atakta Barış’ın ceza sahasına ortasında müsait pozisyonda Traore’nin kafa vuruşu direğin yanında dışarı çıktı.

54’üncü dakikada ani gelişen atakta Halil’in uzun pasında topla buluşan Abdurrahman ceza sahası sol çaprazından sert vurdu. Top üst direkten oyun alanına geri döndü.

63’üncü dakikada sol kanattan Erdoğan’ın ceza sahasına yerden ortasında Emre gelişine sert şutunda meşin yuvarlağı savunma çizgiden çıkardı.

78’inci dakikada Halil’in pasında savunmadan seken topu önünde bulan Alper ceza sahası sol çaprazından yerden çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmayı konuk takım Esenler Erokspor 1-0 kazandı. İlk maçı 2-0 kazanan Demir Grup Sivasspor bür üst tura yükseldi.