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Dartta tarih yazan kadın: Fallon Sherrock!
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Dartta tarih yazan kadın: Fallon Sherrock!

Fallon Sherrock, PDC Dünya Şampiyonası'nda Ted Evetts'i 3-2'lik skorla mağlup ederek dart dünya şampiyonasında bir erkeği mağlup eden ilk kadın olarak tarihe geçti.

SKOR DIŞ HABER 18 Aralık 2019 15:22

Fallon Sherrock, bir Dart Dünya Şampiyonası maçında bir erkeği yenen ilk kadın olarak tarihe geçti. Ted Evetts’i 3-2’lik skorla mağlup eden 25 yaşındaki sporcu, 91,12 ortalama tutturduğu müsabakada rakibini turnuva dışına itmeyi başardı.

“Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok mutluyum. Dartta kadınlar adına önemli bir şeyi kanıtlamış oldu. Erkeklerle oynayabileceğimizi ve kazanabileceğimizi herkese gösterim” diyen Sherrock, bu galibiyet doğru yönde bir adım olacağını söyledi.

İngiliz sporcu, PDC Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden beşinci kadın sporcu olarak tarihteki yerini de aldı. Kanada’dan Gayl King 2001 senesinde turnuvada mücadele eden ilk kadın sporcu olmuştu.

PDC Dünya Şampiyonası 12 Aralık’ta İngiltere’nin başkenti Londra’da Alexandra Palace’ta başlamıştı. Turnuva 2 Ocak’ta sona erecek.

Son güncelleme 15:26 | 18 Aralık 2019
Dart Fallon Sherrock PDC Dünya Şampiyonası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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