Dartta tarih yazan kadın: Fallon Sherrock!

Fallon Sherrock, bir Dart Dünya Şampiyonası maçında bir erkeği yenen ilk kadın olarak tarihe geçti. Ted Evetts’i 3-2’lik skorla mağlup eden 25 yaşındaki sporcu, 91,12 ortalama tutturduğu müsabakada rakibini turnuva dışına itmeyi başardı.

SHERROCK MAKES HISTORY.

Fallon Sherrock has become the first woman to win a match at the PDC World Championship.

Just look at these scenes, a history making moment for darts. pic.twitter.com/zqoOeyQLmt

