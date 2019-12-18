Dartta tarih yazan kadın: Fallon Sherrock!

Fallon Sherrock, bir Dart Dünya Şampiyonası maçında bir erkeği yenen ilk kadın olarak tarihe geçti. Ted Evetts’i 3-2’lik skorla mağlup eden 25 yaşındaki sporcu, 91,12 ortalama tutturduğu müsabakada rakibini turnuva dışına itmeyi başardı.

SHERROCK MAKES HISTORY. Fallon Sherrock has become the first woman to win a match at the PDC World Championship. Just look at these scenes, a history making moment for darts. pic.twitter.com/zqoOeyQLmt — PDC Darts (@OfficialPDC) December 17, 2019

“Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok mutluyum. Dartta kadınlar adına önemli bir şeyi kanıtlamış oldu. Erkeklerle oynayabileceğimizi ve kazanabileceğimizi herkese gösterim” diyen Sherrock, bu galibiyet doğru yönde bir adım olacağını söyledi.

I'm buzzing !!!!!!! can't believe I've made history tonight … done it for the girls that was amazing! pic.twitter.com/LfDeqGYUzE — Fallon Sherrock (@Fsherrock) December 17, 2019

İngiliz sporcu, PDC Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden beşinci kadın sporcu olarak tarihteki yerini de aldı. Kanada’dan Gayl King 2001 senesinde turnuvada mücadele eden ilk kadın sporcu olmuştu.

PDC Dünya Şampiyonası 12 Aralık’ta İngiltere’nin başkenti Londra’da Alexandra Palace’ta başlamıştı. Turnuva 2 Ocak’ta sona erecek.