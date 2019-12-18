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Almanya Bundesliga

Coutinho’nun forması çocuk forması çıktı

Bayern Münih'te forma giyen Brezilyalşı yıldız Coutinho'nun, takımın giydiği normal formanın yerine çocuk forması giydiği iddia edildi.

SKOR DIŞ HABER 18 Aralık 2019 15:48

Bayern Münih’in Barcelona’dan 8.5 milyon Euro ödeyerek kiraladığı Brezilyalı yıldız Coutinho hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bundesliga’nın resmi internet sitesinde yer alan iddiaya göre Coutinho, maçlara çocuk forması ile çıkıyor.

Takımın normal forması kendisine uymadığı için çocuk forması tercih ettiği belirtilen Coutinho’nun takım arkadaşı Alaba ile birlikteyken çekilen fotoğraf incelendi. İnceleme sonrasında Coutinho ile Alaba’nın formalarının farklı olduğu gözlendi. Coutinho’nun, sadece Bayern Münih’in iç saha maç formasında bu sıkıntıyı yaşadığı, deplasmanda ve alternatif formalarda ise takımla aynı şekilde giyindiği belirtildi.

Coutinho’nun dışında bir başka Bayern Münih oyuncusu Kimmich’in de çocuk forması giydiği haberde yer aldı.

Son güncelleme 16:26 | 18 Aralık 2019
bayern münih coutinho
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