CANLI YAYIN | İstanbulspor – Fenerbahçe | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, Ülker Stadı’ndaki ilk maçta İstanbulspor’u 4-0 yenen Fenerbahçe’nin rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor. Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.

İSTANBULSPOR 0-0 FENERBAHÇE (İlk yarı sona erdi)

İlk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Dakika 21′ Tolgay Arslan’ın vuruşu savunmaya çarpıp direkten döndü. Kaleciye çarpan topu Mevlüt Erdinç tamamladı ancak yan hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi.

Tolgay Arslan’ın vuruşu savunmaya çarpıp direkten döndü. Kaleciye çarpan topu Mevlüt Erdinç tamamladı ancak yan hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi. Dakika 9′ Alper Potuk’un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mevlüt Erdinç topu dışarı attı.

Alper Potuk’un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mevlüt Erdinç topu dışarı attı. Dakika 6′ Fenerbahçe’nin Mevlüt Erdinç ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz oldu.

Fenerbahçe’nin Mevlüt Erdinç ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz oldu. Dakika 5′ İstanbulspor’un Fenerbahçe’den kiraladığı Allahyar’ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İstanbulspor’un Fenerbahçe’den kiraladığı Allahyar’ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşma İstanbulsporlu oyuncuların vuruşu ile başladı.

İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLE

İLK 11’LER:

İSTANBULSPOR: Umut, Wellington, Zafer, Mehmet, Süleyman, Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar

FENERBAHÇE: Harun, Murat, Zanka, Rami, Deniz, Jailson, Tolga, Tolgay, Alper, Ferdi, Mevlüt

Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan’la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 20.45’te başlayan karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetiyor.

Demir Grup Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1 | Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası 5`inci Tur rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, TFF 3`üncü Lig takımlarından Esenler Erokspor`a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, bir üst tura yükselen taraf oldu. İlgili Haberi Oku