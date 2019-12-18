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CANLI YAYIN | İstanbulspor – Fenerbahçe | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI YAYIN | İstanbulspor – Fenerbahçe | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşılaşıyor. Saat 20:45'te başlayan maçın canlı yayın linki haberimizde...

18 Aralık 2019 20:05

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, Ülker Stadı’ndaki ilk maçta İstanbulspor’u 4-0 yenen Fenerbahçe’nin rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor. Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.

İSTANBULSPOR 0-0 FENERBAHÇE (İlk yarı sona erdi)

  • İlk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.
  • Dakika 21′ Tolgay Arslan’ın vuruşu savunmaya çarpıp direkten döndü. Kaleciye çarpan topu Mevlüt Erdinç tamamladı ancak yan hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi.
  • Dakika 9′ Alper Potuk’un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mevlüt Erdinç topu dışarı attı.
  • Dakika 6′ Fenerbahçe’nin Mevlüt Erdinç ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz oldu.
  • Dakika 5′ İstanbulspor’un Fenerbahçe’den kiraladığı Allahyar’ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
  • Karşılaşma İstanbulsporlu oyuncuların vuruşu ile başladı.

İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLE 

İLK 11’LER:

İSTANBULSPOR: Umut, Wellington, Zafer, Mehmet, Süleyman, Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar

FENERBAHÇE: Harun, Murat, Zanka, Rami, Deniz, Jailson, Tolga, Tolgay, Alper, Ferdi, Mevlüt

Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan’la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 20.45’te başlayan karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetiyor.

18 Aralık 2019 Demir Grup Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1 | Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası 5`inci Tur rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, TFF 3`üncü Lig takımlarından Esenler Erokspor`a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, bir üst tura yükselen taraf oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:33 | 18 Aralık 2019
Fenerbahçe İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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