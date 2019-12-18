Beylikdüzü Voleybol İhtisas 3-0 Slavia EU Bratislava | CEV Kadınlar Challenge Cup

CEV Kadınlar Challenge Cup’ta ülkemizi temsil eden ekiplerimizden Beylikdüzü Voleybol İhtisas, 16’lı Final etabının rövanş karşılaşmasında Slavia EU Bratislava’yı konuk etti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden Beylikdüzü, rakibini 25-21, 25-20 ve 25-23’le devirerek eşleşmeyi Altın Set’e taşıdı.

Yakaladığı ivmeyi ve üstünlüğünü Altın Set’te de sürdüren temsilcimiz bu seti de 15-8 üstünlükle geçmesini bildi ve turu geçen taraf oldu.

MAÇ SONUCU | Lokomotiv Kaliningrad Region VakıfBank 2-3 | VakıfBank deplasmanda galip CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi`nde Lokomotiv Kaliningrad Region`a konuk olan VakıfBank, rakibini mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Askö Linz-Steg ve SIP Sempeter eşleşmesinin galibi Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ın rakibi olacak. Turnuvadaki diğer temsilcimiz THY ise 8’li Final’de CSM Lugoj ile çeyrek final mücadelesi verecek. İki temsilcimiz 8’li Final’de rakiplerini elerse birbirleriyle eşleşecek.