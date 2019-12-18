Benatia: Ronaldo normal insan değil!

Bir dönem Juventus’ta forma giyen Mehdi Benatia, Cristiano Ronaldo ile ilgili bir anısını paylaştı. Her zaman yaptığı antrenmanlar ve performansıyla takdir edilen Ronaldo’nun çalışma azmi bir kez daha ortaya çıktı.

Şu anda Katar’ın Al-Duhail takımında forma giyen Faslı stoper, hayatını futbola adayan Ronaldo’ya büyük saygı duyup, geçen sezon ligde oynadıkları Atalanta maçı sonrasında akşam saat 23.00’te aralarında geçen bir diyalogu paylaştı.

RMC Sport’a konuşan Benatia, “Atalanta maçında ikimiz de yedeklerde yer aldık. Üç gün sonra önemli bir maçımız vardı. Ronaldo dönüş yolundayken tesislere ulaştığımızda ne yapacağımı sordu. Ben de saatin 11 olduğunu ve eve gidip televizyonun başında dinleneceğimi söyledim. Ama neden sorduğunu merak ettim” dedi.

Ronaldo’nun cevabını da aktaran 32 yaşındaki futbolcu, “Maçta hiç oynamadım ve terlemedim. Benimle antrenman yapar mısın?” demesi üzerine şaşırdığını belirtti. Juventus kafilesi tesislere ulaştığında ise tüm futbolcular kıyafetlerini giyerek evlerine dağıldı ancak Ronaldo antrenmanda kaldı.

Benatia o anları da şöyle anlattı;

“Ronaldo herkesin aksine normal kıyafetleri yerine şort ve antrenman kıyafetlerini giydi. Müzik açtı ve fitness salonuna gitti. O anda ‘Bu adam normal insan değil’ diye düşündüm.”

Ronaldo’nun eski takım arkadaşı Mehdi Benatia, Portekizli yıldızın hız ve patlayıcılık konusunda lastik bantlarla çok çalışması ve ağırlıklarla koşular yapmasının büyük etken olduğunu belirtti.