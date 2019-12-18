Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona Real Madrid CANLI İZLE

Yıllardır dünyanın en önemli futbol müsabakalarından biri olarak kabul edilen Barcelona Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu birçok taraftarca büyük bir ilgiyle araştırılıyor. İşte maçın saati, kanalı ve nasıl canlı izleneceği…

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Barcelona Real Madrid maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 22.00’da oynanacak. D-Smart Spor Smart kanalından canlı olarak izlenebilecek olan karşılaşma, D-Smart Go uygulaması üzerinden internet aracılığıyla takip edilebilecek.

BARCELONA REAL MADRİD CANLI İZLE

MESSI'DEN EL CLASICO YORUMU

Barcelona takımının kaptanı Lionel Messi de Marca gazetesinde yayımlanan demecinde, El Clasico ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Real Madrid'e karşı Santiago Bernabedu Stadı'nda oynadığımızda bize daha çok boş alan bırakıyorlar. Ev sahibi takım olmalarından ve taraftarları önünde oynamalarından dolayı üzerimize daha fazla geliyorlar. Ama Nou Camp'ta daha farklı oynuyorlar. Birbirlerine daha yakın ve oyunu biraz daha arkada kuran bir takım oyunu oynuyorlar. Çünkü kontrataklarda ileriye çok hızlı çıkan oyuncuları var. Bernabeu'da 90 dakika boyunca takımlar arasında eşit bir futbol oluyor ama burada oyun daha çok kilitleniyor ve zorlaşıyor.”