Aaron Jackson, Maccabi FOX’ta

İsrail’in Maccabi FOX Basketbol Takımı, ABD’li skorer oyuncu Aaron Jackson’ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki skorer basketbolcu Jackson ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. Daha önce 2012-2017 yıllarında Rusya’nın CSKA Moskova takımında oynayan Jackson, 2016’da Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı.

Jackson, Avrupa’dan ayrıldıktan sonra Amerikan Basketbol Ligi’nde Houston Rockets ile Çin’in Beijing Ducks ve Zhejiang Lions takımlarında forma giymişti.

Euroleague’de bu sezon 13 haftada 9 galibiyet elde eden Maccabi FOX, 4. sırada yer alıyor.