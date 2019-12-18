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Aaron Jackson, Maccabi FOX’ta
Euroleague

Aaron Jackson, Maccabi FOX’ta

Çin Ligi'nde serbest bırakılan ABD'li skorer oyuncu Aaron Jackson'ı İsrail'in Maccabi FOX ile anlaştı.

18 Aralık 2019 15:36

İsrail’in Maccabi FOX Basketbol Takımı, ABD’li skorer oyuncu Aaron Jackson’ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki skorer basketbolcu Jackson ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. Daha önce 2012-2017 yıllarında Rusya’nın CSKA Moskova takımında oynayan Jackson, 2016’da Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı.

Jackson, Avrupa’dan ayrıldıktan sonra Amerikan Basketbol Ligi’nde Houston Rockets ile Çin’in Beijing Ducks ve Zhejiang Lions takımlarında forma giymişti.

Euroleague’de bu sezon 13 haftada 9 galibiyet elde eden Maccabi FOX, 4. sırada yer alıyor.

Son güncelleme 15:36 | 18 Aralık 2019
Aaron Jackson euroleague Maccabi FOX
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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