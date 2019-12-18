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24 Erzincanspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş Erzincan’a konuk oluyor…
Ziraat Türkiye Kupası

24 Erzincanspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş Erzincan’a konuk oluyor…

Beşiktaş 3-0'ın rövanşında Erzincanspor'a konuk olacak. İstanbul’daki karşılaşmayı Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir’i golleriyle 3-0 kazanan Beşiktaş'ın yedek ağırlıklı bir kadroyla maça çıkması bekleniyor. Peki 24 Erzincanspor Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

18 Aralık 2019 08:58

Erzincanspor ile Beşiktaş, Türkiye Kupası rövanş maçında karşılaşacak. 24 Erzincanspor – Beşiktaş maçı bugün öğlen saatlerinde oynanacak. İşte maçın detayları…

24 ERZİNCANSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Erzincan Beşiktaş maçı bugün saat 13.00’te başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak. 24 Erzincanspor – Beşiktaş maçında siyah beyazlı ekibin skor avantajı bulunuyor.

TARAFTAR BEŞİKTAŞ’I YALNIZ BIRAKMADI

Taraftarlar, siyah-beyazlı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, havalimanı çıkışında meşaleler yaktı. Futbolcular, kendilerini karşılayan taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş kafilesi, konaklayacağı otelin önünde bekleyen taraftarlarla da hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra dinlenmeye geçti.

Siyah-beyazlı kafilede şu oyuncular bulunuyor:

Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby.

Son güncelleme 08:58 | 18 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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