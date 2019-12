14 maçlık seri sona erdi! LeBron James’in asisti geceye damga vurdu…

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Brooklyn Nets’e 108-101 yenilen New Orleans Pelicans, art arda 13. mağlubiyetini yaşadı. NBA’e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın son sıralarında yer alan New Orleans Pelicans, evinde oynadığı maçta Brooklyn Nets’ 7 sayı farkla kaybederek üst üste 13. yenilgisini aldı. Bu sezon 15. galibiyetini elde eden Brooklyn Nets’te Spencer Dinwiddie 31, Joe Harris ise 24 sayıyla oynadı.

New Orleans Pelicans’ta Brandon Ingram’ın 22 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Los Angeles Lakers’ın deplasman galibiyeti serisi bitti

Indiana Pacers’a 105-102 yenilen Los Angeles Lakers’ın 14 maçlık deplasman galibiyeti serisi sona erdi. Pacers’ta Domantas Sabonis, 26 sayı ve 10 ribauntla “double-double” yaparak galibiyetin mimarı oldu. Lakers’ta LeBron James ise 22 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performans sergiledi. Yıldız basketbolcunun Dwight Howard’a yaptığı inanılmaz asist geceye damga vururken sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

