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14 maçlık seri sona erdi! LeBron James’in asisti geceye damga vurdu…
NBA

14 maçlık seri sona erdi! LeBron James’in asisti geceye damga vurdu…

NBA'de Pacers, Malcolm Brogdon'ın maçın bitmesine 36 saniye kala bulduğu turnikeyle, Lakers'ın 14 maçlık deplasman galibiyeti serisini kırmayı başardı. Lakers'ın bu serisi, NBA tarihinin en uzun üçüncü serisiydi ve tüm zamanların rekorundan 2 maç eksikti. LeBron, mağlubiyette 20 sayı, 9 ribaund ve 9 asist kaydederken geceye damga vuran hareket yine kendisinden geldi.

18 Aralık 2019 11:04

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Brooklyn Nets’e 108-101 yenilen New Orleans Pelicans, art arda 13. mağlubiyetini yaşadı. NBA’e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın son sıralarında yer alan New Orleans Pelicans, evinde oynadığı maçta Brooklyn Nets’ 7 sayı farkla kaybederek üst üste 13. yenilgisini aldı. Bu sezon 15. galibiyetini elde eden Brooklyn Nets’te Spencer Dinwiddie 31, Joe Harris ise 24 sayıyla oynadı.

New Orleans Pelicans’ta Brandon Ingram’ın 22 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Los Angeles Lakers’ın deplasman galibiyeti serisi bitti

Indiana Pacers’a 105-102 yenilen Los Angeles Lakers’ın 14 maçlık deplasman galibiyeti serisi sona erdi. Pacers’ta Domantas Sabonis, 26 sayı ve 10 ribauntla “double-double” yaparak galibiyetin mimarı oldu. Lakers’ta LeBron James ise 22 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performans sergiledi. Yıldız basketbolcunun Dwight Howard’a yaptığı inanılmaz asist geceye damga vururken sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

İŞTE SONUÇLAR:

Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 110-102

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 105-102

New York Knicks-Atlanta Hawks: 143-120

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 101-108

Utah Jazz-Orlando Magic: 109-102

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 120-99

Son güncelleme 11:24 | 18 Aralık 2019
james lebron NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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