Ziraat Türkiye Kupası’nda rövanş heyecanı! Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Galatasaray’ı konuk edecek TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, ilk müsabakada elde ettiği 2-0’lık skor avantajıyla turu geçmeyi hedefliyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oyananacak Tuzlaspor Galatasaray mücadelesini Koray Gençerler yönetecek. İşte Tuzlaspor Galatasaray maçının saati ve kanalı…

TUZLASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Tuzlaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20:45’te başlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele Koray Gençlerler tarafından yönetilecek. Mücadele A SPOR ekranından naklen şifresiz olarak yayınlanacak.

5 EKSİK VAR

Tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina'nın tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna alınmadı.