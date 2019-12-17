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Ziraat Türkiye Kupası’nda rövanş heyecanı! Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası’nda rövanş heyecanı! Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray bu akşam Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor. İl maçta 2-0 yenilen Galatasaray, Tuzlaspor karşısına beş eksik ile çıkacak. Peki Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

17 Aralık 2019 12:55

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Galatasaray’ı konuk edecek TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, ilk müsabakada elde ettiği 2-0’lık skor avantajıyla turu geçmeyi hedefliyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oyananacak Tuzlaspor Galatasaray mücadelesini Koray Gençerler yönetecek. İşte Tuzlaspor Galatasaray maçının saati ve kanalı…

TUZLASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Tuzlaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20:45’te başlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele Koray Gençlerler tarafından yönetilecek. Mücadele A SPOR ekranından naklen şifresiz olarak yayınlanacak.

5 EKSİK VAR

Tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina'nın tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna alınmadı.

Son güncelleme 12:55 | 17 Aralık 2019
galatasaray gs türkiye kupası Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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