SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Doğa Koleji için 49 lisanslı kurucu teklif yaptı
Galatasaray

Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç Galatasaray maçı sonrası Muslera’ya ateş püskürdü!

İlk maçta 2-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 4-0 yenilerek elenen Tuzlaspor'da teknik direktör Gürses Kılıç, karşılaşmanın ardından çıkan olaylar hakkında konuştu. Sert ifadelerle Muslera'ya yüklenen Gürses Kılıç "Yazıklar olsun! Galatasaray'a yakışmadı" dedi.

17 Aralık 2019 23:18

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında, ilk maçta 2-0 yendiği Galatasaray’a sahasında 4-0 yenilerek elenen Tuzlaspor’un teknik direktörü Gürses Kılıç, maç sonrası sert ifadeler kullandı. Karşılaşmanın ardından çıkan olaylar hakkında konuşan Gürses Kılıç, Muslera’nın kendilerini sürekli tahrik ettiğini söyledi.

Galatasaray’ın bunu intikam maçına çevirdiğini savunan Gürses Kılıç şu ifadeleri kullandı:

“İki ayaklı bir maçtı 4-2 bitti. Biz amacımıza ulaştık. Biz Galatasaray’ı Türk Telekom’da eze eze yendik. Bu maç intikam maçı olmamalıydı. Galatasaray’ın intikam maçları Real Madrid’e, PSG’ye karşı olmalıydı. Milyon Euro’lar alan futbolcular benim ülkemde bize küfür edemez. Yazıklar olsun! Bu ülkenin paralarıyla Avrupa’da başarılı olmak adına kurulan bir takım, Tuzlasporu yendiği için mutlu oluyorsa, kenetleniyorsa helal olsun… Onları kenetledik ya başka bir şey demiyorum.”

Muslera’nın olayları körüklediğini de söyleyen Gürses Kılıç “Muslera ikinci yarı sürekli küfür etti. Yan hakeme söylüyorum ‘Maç bitiyor’ diyor. Benim ülkemde bana küfür edecek. girişte saldıracak bana, oyuncuma vuracak. Yok böyle dünya! Yazıklar olsun. ben buna inanamıyorum. Tuzlaspor’u yenince kahraman mı oldular? Tuzlaspor onların rakibi değil… Onların rakibi Real Madrid’di, PSG’ydi…” dedi.

Son güncelleme 00:08 | 18 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
20/12/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
21/12/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR