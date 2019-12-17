Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç Galatasaray maçı sonrası Muslera’ya ateş püskürdü!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında, ilk maçta 2-0 yendiği Galatasaray’a sahasında 4-0 yenilerek elenen Tuzlaspor’un teknik direktörü Gürses Kılıç, maç sonrası sert ifadeler kullandı. Karşılaşmanın ardından çıkan olaylar hakkında konuşan Gürses Kılıç, Muslera’nın kendilerini sürekli tahrik ettiğini söyledi.

Galatasaray’ın bunu intikam maçına çevirdiğini savunan Gürses Kılıç şu ifadeleri kullandı:

“İki ayaklı bir maçtı 4-2 bitti. Biz amacımıza ulaştık. Biz Galatasaray’ı Türk Telekom’da eze eze yendik. Bu maç intikam maçı olmamalıydı. Galatasaray’ın intikam maçları Real Madrid’e, PSG’ye karşı olmalıydı. Milyon Euro’lar alan futbolcular benim ülkemde bize küfür edemez. Yazıklar olsun! Bu ülkenin paralarıyla Avrupa’da başarılı olmak adına kurulan bir takım, Tuzlasporu yendiği için mutlu oluyorsa, kenetleniyorsa helal olsun… Onları kenetledik ya başka bir şey demiyorum.”

Muslera’nın olayları körüklediğini de söyleyen Gürses Kılıç “Muslera ikinci yarı sürekli küfür etti. Yan hakeme söylüyorum ‘Maç bitiyor’ diyor. Benim ülkemde bana küfür edecek. girişte saldıracak bana, oyuncuma vuracak. Yok böyle dünya! Yazıklar olsun. ben buna inanamıyorum. Tuzlaspor’u yenince kahraman mı oldular? Tuzlaspor onların rakibi değil… Onların rakibi Real Madrid’di, PSG’ydi…” dedi.