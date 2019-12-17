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CANLI | Tuzlaspor Galatasaray (İlk yarı sona erdi)
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI | Tuzlaspor Galatasaray (İlk yarı sona erdi)

Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Galatasaray, ilk maçta sahasında 2-0 yenildiği TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı yayın anlatımı, canlı yayın izleme linki ve önemli pozisyonları SKOR'da... Galatasaray, maçın henüz 10. dakikasında Nagatomo ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Falcao ile 16. dakikada skoru 2-0 yaptı. Feghouli, 45+1'inci dakikada farkı üçe çıkardı.

17 Aralık 2019 19:48

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray, Tuzlaspor ile karşılaşıyor. İlk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak karşılaşmada tur vizesi arıyor. Karşılaşmayı Koray Gençlerler yönetiyor.

CANLI ANLATIM

GOL! 45+1′ Taylan Antalyalı altıpas sağ çizgisinden son çizgiye kadar indi. Topu altıpas ön çizgisine yakın yerde bulunan Feghouli’ye aktardı. Feghouli ayak içi bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

40′ Ömer Bayram sol kanattan ortaladı. Altıpas içerisinde Falcao kafa vuruşunu yaptı. Direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

29′ Belhanda yay üzerinden gelişine vurdu. Gökcan çizgi üzerinde topu çıkarmayı başardı.

27′ Kullanılan korner atışında Falcao ceza sahası içi sol yanından rövaşata çekti. Gökcan son anda çizgi üzerinde müdahale etti ve topu uzaklaştırdı.

27′ Gökcan, Mariano’yu çalımlayarak ceza sahası sol çizgisinden içeri girdi. Gökcan’ın şutunu Muslera kontrol etti.

19′ Umut ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu. Direk dibinde Muslera uzandı ve topu kornere çeldi.

GOL! 16′ Selçuk İnan ters kanada uzun bir top gönderdi. Topla buluşan Feghouli ceza sahası içi sağ çizgisinden altıpas içerisine ortaladı. Falcao ayak içiyle dokundu ve topu ağlara gönderdi.

GOL! 10′ Ceza sahası sol çizgisinde Ömer Bayram’ın şutu savunmadan geri geldi. Ceza sahası ön çizgisine yakın konumda bulunan Nagatomo topu önünde buldu. Nagatomo’nun sert vuruşunda top ağlarla buluştu.

7′ Sol kanattan gelen ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Falcao kafa vuruşunu yaptı ancak az farkla top dışarı çıktı.

1′ Karşılaşma başladı.

TUZLASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmada iki takımın mücadele ettiği 11’ler:

TUZLASPOR: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu

YEDEKLER: Kubilay, Doğancan, Gökhan, Murat Yılmaz, Murat Türkkan, Mustafa, Ercan

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Nagatomo, Selçuk, Taylan, Belhanda, Feghouli, Ömer, Falcao

YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Yunus, Jimmy, Atalay, Emin, Erencan, Işık Kaan, Emre Mor

GALATASARAY İKİ FARK LAZIM

Galatasaray’ın Tuzlaspor karşısında tur atlaması için en az iki farklı galip gelmesi gerekiyor.

Gollü iki farklı galibiyetlerde Galatasaray tur atlarken, 2-0’da maç uzayacak. Her türlü beraberlik, galibiyet ya da tek farklı mağlubiyet, Tuzlaspor’a tur atlaması için yeterli olacak.

Galatasaray, 2016-2017 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor ile karşılaşmıştı. Galatasaray, o dönem uygulanan grup aşamasında karşı karşıya geldiği rakibini ilk maçta 2-1 yenmiş, rövanş maçını 3-2 kaybetmişti.

Son güncelleme 21:34 | 17 Aralık 2019
galatasaray türkiye kupası Tuzlaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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