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Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra’dan olay sözler: Fatih Terim futbolun mafyası sen misin?
Ziraat Türkiye Kupası

Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra’dan olay sözler: Fatih Terim futbolun mafyası sen misin?

Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, Galatasaray maçında yaşanan olaylardan sonra açıklamalarda bulundu.

17 Aralık 2019 23:45

Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrasında istenmeyen olaylar yaşandı. Ev sahibi takımın futbolcusu Gökhan Çıra ile Fernando Muslera arasında başlayan gerginlik büyüdü. Muslera, “Ben vurmadım” dedi. Gökhan Çıra ise yaptığı açıklamada, “Fatih Terim’in ekibinden birisi vurdu” açıklamasını yaptı.

Ancak Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra’nın Fatih Terim hakkında sözleri geceye damga vurdu. Galatasaray alt yapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma cephe aldığını söyledi.

17 Aralık 2019 Muslera Tuzlaspor maçından sonra yaşanan olaylar hakkında konuştu: Sadece yanına gidip... Galatasaray`ın Tuzlaspor`u elediği maçın ardından çıkan olaylarla ilgili konuşan Muslera, yaşananları anlattı. İlgili Haberi Oku

Gökhan Çıra’nın sözleri şöyle;

“Maç bitti, içeri gidiyordum, Muslera geldi yanıma, küfürler etti, sonra Terim'in ekibinden biri geldi, kafa attı, onun da kafası yarıldı, çıkarken bakarsınız! Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?

Galatasaray altyapısında oynadım, orada ne olduğunu kimse bilemez. Ben ne yaşandığını bildiğim için cephe aldım. Orada 2-0 kazanmışım, sevinmeyecek miyim? Sevineceğim, az bile yaptım. Buna tepki gösteriyorlarsa diyorum ki gidin PSG’yi yenin, Real’e böyle oynayın.”

Gökhan Çıra basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrasında kendi Instagram hesabında da bir video paylaştı.

Son güncelleme 23:50 | 17 Aralık 2019
fatih terim galatasaray Gökhan Çıra Tuzlaspor Ziraat Türkiye Kupası
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15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
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