Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra’dan olay sözler: Fatih Terim futbolun mafyası sen misin?

Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrasında istenmeyen olaylar yaşandı. Ev sahibi takımın futbolcusu Gökhan Çıra ile Fernando Muslera arasında başlayan gerginlik büyüdü. Muslera, “Ben vurmadım” dedi. Gökhan Çıra ise yaptığı açıklamada, “Fatih Terim’in ekibinden birisi vurdu” açıklamasını yaptı.
Ancak Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra’nın Fatih Terim hakkında sözleri geceye damga vurdu. Galatasaray alt yapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma cephe aldığını söyledi.
Gökhan Çıra’nın sözleri şöyle;
“Maç bitti, içeri gidiyordum, Muslera geldi yanıma, küfürler etti, sonra Terim'in ekibinden biri geldi, kafa attı, onun da kafası yarıldı, çıkarken bakarsınız! Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?
Galatasaray altyapısında oynadım, orada ne olduğunu kimse bilemez. Ben ne yaşandığını bildiğim için cephe aldım. Orada 2-0 kazanmışım, sevinmeyecek miyim? Sevineceğim, az bile yaptım. Buna tepki gösteriyorlarsa diyorum ki gidin PSG’yi yenin, Real’e böyle oynayın.”
Gökhan Çıra basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrasında kendi Instagram hesabında da bir video paylaştı.
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Allaha şükür iyi ki böyle bir takımı tutmamışım Sen Muslerasın bana gelip küfür ediyorsun sen Fatih Terim İmparatorsun demi ? Benim gözümde artık hoca felan değilsin yanında yardımcı hocan Gelip bana Kafa atıyor sen hala mafyalık yapıyosun Gökhan Çıra Kim diyorsun GÖKHAN ÇIRA benim buyur gel vurdur hocam Muslera seni çok seviyordum ama sen saha da iyi görünen kamera arkasında neler yaptığını bu gün gördüm ŞUNU DA BİLİN BENİ SAKIN EŞİMLE VURMAYA KALKMAYIN BEN EŞİMİN ÖLENE DEK ARKASINDAYIM EŞİMLE BANA GELENE BEN DAHA ÇOK GELİRİM BUNU DA BÖYLE BİLİN ERKEK OLAN YÜZÜME KONUŞSUN