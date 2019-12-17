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Sosyal medya ayağa kalktı! Kayode’den Onyekuru’ya ‘Yakında görüşürüz kardeşim’
Süper Lig

Sosyal medya ayağa kalktı! Kayode’den Onyekuru’ya ‘Yakında görüşürüz kardeşim’

Gaziantep forması giyen Kayode'nin Galatasaray'ın transfer gündeminde olan eski futbolcusu Henry Onyekuru ile sosyal medya üzerinden yaptığı mesajlaşma sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

17 Aralık 2019 07:43

Galatasaray’ın transfer hedefindeki Henry Onyekuru’nun sosyal medyada Gaziantep’te oynayan Olarenwaju Kayode ile yaptığı sohbet sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Kayserispor’a attığı goli çin takım arkadaşı Pawlowski’ye teşekkür eden Kayode’nin paylaşımın altına beğendiğini gösteren emojilerin yer aldığı bir yorum bırakan Henry Onyekuru’ya Gaziantepli oyuncu, “Yakında görüşürüz kardeşim” şeklinde bir cevap verdi.

İki oyuncunun Galatasaray’a transfer sonrasında görüşeceği şeklinde yorumlanan bu konuşma, Galatasaray taraftarları tarafından birçok kez paylaşıldı.

GALATASARAY ONYEKURU İLE ANLAŞTI

Galatasaray, geri dönmek isteyen Henry Onyekuru ile anlaşmaya varırken, Fransız ekibiyle kiralama konusunda görüşmelerine devam ediyor.

Monaco’da 2’si ilk 11 olmak üzere sadece 4 maça çıkan Henry Onyekuru, yalnızca 162 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

Onyekuru, Galatasaray formasıyla geçen sezon 31’i Süper Lig, 6’sı Ziraat Türkiye Kupası, 5’i Şampiyonlar Ligi ve 2’si Avrupa Ligi olmak üzere toplam 44 maça çıktı. Nijeryalı yıldız 16 gol, 6 asistle toplam 22 gole etki etti.

Son güncelleme 07:43 | 17 Aralık 2019
galatasaray Henry Onyekuru transfer
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15 7 27
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