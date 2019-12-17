SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bahçeli'den çok sert 'yeni parti' açıklaması
SON DAKİKA | Bursaspor Yalçın Koşukavak ile yolları ayırdı!
TFF 1.Lig

SON DAKİKA | Bursaspor Yalçın Koşukavak ile yolları ayırdı!

Son dakika... Bursaspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

17 Aralık 2019 15:00

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yönetim, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sayın Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Sezona Koşukavak ile başlayan yeşil-beyazlı takım, ligde çıktığı 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. 22 gol atıp kalesinde 19 gol gören ve 3 puanı silinen Bursaspor, 15. haftayı 24 puanla lider Hatayspor’un 9 puan gerisinde 6. sırada kapattı.

 

Son güncelleme 15:34 | 17 Aralık 2019
bursaspor Yalçın Koşukavak
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
20/12/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
21/12/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR