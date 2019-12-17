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Sivasspor zirveyi sevdi farkı açtı!
Süper Lig

Sivasspor zirveyi sevdi farkı açtı!

Süper Lig'in 15. haftasında en yakın rakipleri Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın puan kayıplarıyla Sivasspor aradaki farkı 6'ya çıkarttı.

17 Aralık 2019 10:13

Süper Lig’de 15. hafta maçında Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor, zirve yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle aradaki farkı 6’ya yükseltti.

Kırmızı-beyazlılar hafta sonu ligde oynanan karşılaşmada iç sahada Fenerbahçe’yi mağlup ederek puanını 33’e çıkarttı.

Sivasspor bu galibiyetle liderliğini sürdürürken, puan cetvelindeki en yakın takipçilerinden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe puan kayıpları yaşadı.

Beşiktaş’ın evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 2-0 mağlup olduğu haftada, Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor’a 2-1 yenildi, Medipol Başakşehir ise sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Alınan sonuçlarla Medipol Başakşehir ve Beşiktaş 27’şer puanda, Trabzonspor 26 ve Fenerbahçe 25 puanda kaldı.

En yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 6’ya çıkartan Sivasspor, liderlik yarışında önemli bir avantaj yakaladı.

Sivas temsilcisi ligin ilk yarının son iki maçında deplasmanda Gençlerbirliği, evinde ise Göztepe ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlılar 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında 37 puanla ilk yarıyı lider tamamlamıştı.

Son güncelleme 10:13 | 17 Aralık 2019
Rıza Çalımbay sivasspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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