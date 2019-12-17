ŞİFRESİZ CANLI BASKETBOL MAÇI İZLE: Zalgiris Anadolu Efes maçı sat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague’de liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, 14. hafta maçında bugün Litvanya deplasmanında Zalgiris’le karşılaşacak. Litvanya’nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak ve beIN SPORTS HABER’den şifresiz olarak yayınlanacak. İşte Zalgiris Anadolu Efes maçı canlı izleme linki…

ZALGİRİS ANADOLU EFES CANLI İZLE

Tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Anadolu Efes, 11-2'lik derecesiyle yeni formatta ilk kez liderlik koltuğunda oturuyor. Son 7 maçını kazanan lacivert-beyazlılar, EuroLeague deplasmanlarında ise 7 maçta 6 galibiyet almayı başardı. Zalgiris Kaunas ise tam tersi durumda. Son 7 maçını kaybeden Litvanya devi, Sarunas Jasikevicius dönemindeki en kötü performansını sergiledi ve 3-10'luk derecesiyle 17. sırada yer alıyor. Evindeki son 5 maçını kaybeden Zalgiris, içerideki 8 maçında bu sezon sadece 2 galibiyet alabildi.