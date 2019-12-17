SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: FETÖ’den tutuklanan CHP’li Urla Belediye Başkanı Oğuz’un ifadesi ortaya çıktı
Rekor halen El Fenomeno’da! Tam 88 golünü…
Diğer Ligler

Rekor halen El Fenomeno’da! Tam 88 golünü…

Dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Ronaldo Nazario'nun yakaladığı başarılı istatistikle futbol severleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.

17 Aralık 2019 14:28

Ronaldo Nazario yani namı-ı diğer El Fenomeno kariyeri boyunca forma giydiği takımlarda çıktığı 616 maçta 414 gol attı.

Futbol tarihinin en önemli forvetlerinden biri olarak kabul edilen Ronaldo elde ettiği bu istatistikle futbolseverleri şaşırttı. Hız ve çalım yeteneği ile bilinen El Fenomeno kariyeri boyunca attığı 414 gol 88’ini kaleciyi çalımlayarak attı. 2011’de futbolu bırakan Ronaldo rekoru hala elinde bulunduruyor.

Brezilyalı futbolculuk kariyerinde Barcelona, İnter, Real Madrid ve Milan gibi kulüplerin formalarını giymişti.

Son güncelleme 14:28 | 17 Aralık 2019
brezilya El Fenomeno rekor Ronaldo Nazario
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
20/12/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
21/12/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR