Rekor halen El Fenomeno’da! Tam 88 golünü…

Ronaldo Nazario yani namı-ı diğer El Fenomeno kariyeri boyunca forma giydiği takımlarda çıktığı 616 maçta 414 gol attı.

Futbol tarihinin en önemli forvetlerinden biri olarak kabul edilen Ronaldo elde ettiği bu istatistikle futbolseverleri şaşırttı. Hız ve çalım yeteneği ile bilinen El Fenomeno kariyeri boyunca attığı 414 gol 88’ini kaleciyi çalımlayarak attı. 2011’de futbolu bırakan Ronaldo rekoru hala elinde bulunduruyor.

Brezilyalı futbolculuk kariyerinde Barcelona, İnter, Real Madrid ve Milan gibi kulüplerin formalarını giymişti.