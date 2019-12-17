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Real Madrid çıldırdı! 17 yaşındaki oyuncu için 100 milyon Euro…
İspanya La Liga

Real Madrid çıldırdı! 17 yaşındaki oyuncu için 100 milyon Euro…

Futbolda transfer rakamları her geçen yıl daha çılgın bir hal almakta. 37 gün önce 17 yaşına giren genç oyuncu Camavinga için Real Madrid servet ödemeyi gözden çıkardı

SKOR DIŞ HABER 17 Aralık 2019 10:35

Real Madrid, Rennes’da forma giyen 17 yaşındaki wonderkid Eduardo Camavinga için kesenin ağzını açtı. Pazar günü Lyon karşısında ilk golünü kaydedip takımına galibiyeti getiren orta saha oyuncusu için istenen rakamın 100 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Fransız gazetesi L’Equipe’de yer alan habere göre Manchester United ve Barcelona da 10 Kasım 2002 doğumlu genç oyuncu ile ilgileniyor.

Fransız oyuncu, Ağustos ayında (16 yaşındayken) son şampiyon PSG önündeki performansıyla göz doldurmuş özellikle mesafe tanımayan paslarıyla dikkat çekmişti.

Camavinga’nın takımı Rennes, Ligue 1’de 30 puanla 4. sırada yer alıyor.

Real Madrid’in peşinde olduğu bir başka genç yıldız ise Lille’de forma giyen Boubakary Soumare. Ancak genç oyuncunun fiyat etiketi de göz korkutuyor. Lille, 20 yaşındaki oyuncu için daha önce gelen 40 milyon Euro’luk teklifi reddetmişti.

Son güncelleme 11:14 | 17 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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