Real Madrid çıldırdı! 17 yaşındaki oyuncu için 100 milyon Euro…

Real Madrid, Rennes’da forma giyen 17 yaşındaki wonderkid Eduardo Camavinga için kesenin ağzını açtı. Pazar günü Lyon karşısında ilk golünü kaydedip takımına galibiyeti getiren orta saha oyuncusu için istenen rakamın 100 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Fransız gazetesi L’Equipe’de yer alan habere göre Manchester United ve Barcelona da 10 Kasım 2002 doğumlu genç oyuncu ile ilgileniyor.

Fransız oyuncu, Ağustos ayında (16 yaşındayken) son şampiyon PSG önündeki performansıyla göz doldurmuş özellikle mesafe tanımayan paslarıyla dikkat çekmişti.

Camavinga’nın takımı Rennes, Ligue 1’de 30 puanla 4. sırada yer alıyor.

Real Madrid’in peşinde olduğu bir başka genç yıldız ise Lille’de forma giyen Boubakary Soumare. Ancak genç oyuncunun fiyat etiketi de göz korkutuyor. Lille, 20 yaşındaki oyuncu için daha önce gelen 40 milyon Euro’luk teklifi reddetmişti.