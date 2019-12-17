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Panathinaikos Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe Beko gözünü üst sıralara dikti
Euroleague

Panathinaikos Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe Beko gözünü üst sıralara dikti

Euroleague 14. hafta maçında Fenerbahçe Panathinaikos takımına konuk oluyor. İlk 13 haftada gösterdiği performansla hayal kırıklılığı yaşayan Fenerbahçe Beko, Panathinaikos karşısında da kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. Fenerbahçe Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edenler için canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

17 Aralık 2019 22:09

Fenerbahçe Euroleague 14. haftada Panathinaikos karşısında galibiyet arıyor. Fenerbahçe zorlu rakibini yenerek bu sezon yaşadığı düşüsü sona erdirerek üst sıralara çıkmak istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Panathinaikos Fenerbahçe maçı canlı yayını yer alıyor.

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 14. hafta maçında Panathinaikos'a konuk oluyor. 17 Aralık Salı günü TSİ 22:00'de O.A.K.A'da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 22:09 | 17 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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