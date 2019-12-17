Muslera Tuzlaspor maçından sonra yaşanan olaylar hakkında konuştu: Sadece yanına gidip…

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde 2-0’ın rövanşında Tuzlaspor’u 4-0 yenerek eleyen Galatasaray’da Fernando Muslera, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte çıkan olaylar hakkında konuşan Muslera, “İlk maçta Galatasaray altyapısında yetişmiş bir ismin yaptığı ayıp vardı. Sadece yanına gidip, saygılı olması gerektiğini söyledim” dedi.

Maç sonrası iki takım futbolcuların birbirine girdiği olayların ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç’ın olayları çıkardığını iddia ettiği Muslera, kendisi hakkındaki suçlamaya yanıt verdi.

Muslera, çocukluğundan bu yana rakibe saygı duymayı öğrendiğini belirtirken, şunları söyledi:

“Benim küçüklüğümden beri bildiğim tek şey var saygı göstermek. Büyüklerimden, abilerimden hep böyle öğrendim. Bizim altyapımızda yetişen bir isim ilk maçın ardından çok saygısızca bir şey yaptı. Ben de maç sonrası sadece yanına gidip, saygılı olması gerektiğini söyledim. Rakip takım antrenörle benim bir ilgim yok. Sadece o oyuncuya yönelik yanına gittim ve dedim ki “Yetiştiğin kulübe saygı duyman lazım” dedim. Başka bir şey söylemedim. Saygı çok önemli… Ben herkese saygı duyuyorum. Herkesin de bize saygı duymasını istiyorum. Eğer birisi ‘Muslera birine vurdu’ diyorlarsa bunu görüntülerle kanıtlamaları lazım. Sosyal medyada ya da hocaları abartıyor olabilir. Benim herhangi bir saldırım olamaz. Karakterime aykırı… Tek söylediğim saygılı olmasıydı.”