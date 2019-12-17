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Milwaukee Bucks Krallığı sona erdi! 18 maç sonra…
NBA

Milwaukee Bucks Krallığı sona erdi! 18 maç sonra…

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'e 120-116 yenilen Milwaukee Bucks'ın 18 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

17 Aralık 2019 10:00

NBA’e 7 maçla devam edildi. Sakatlığı nedeniyle Luka Doncic’ten yoksun sahaya çıkan Dallas Mavericks, Doğu Konferansı’nın zirvesindeki Milwaukee Bucks’ı 120-116 mağlup etti.

Misafir ekip Mavericks’i galibiyete, 26 sayı, 12 ribauntla “double double”a imza atan Kristaps Porzingis ve 26 sayı, 5 ribauntla oynayan Seth Curry taşıdı.

Galibiyet serisini yitiren Bucks’ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 48 sayı, 14 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ersan İlyasova ise kenardan gelerek 11 sayı, 6 ribaunt üretti.

Cedi’den Raptors potasına 12 sayı

Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, Toronto Raptors’a 133-113 yenildikleri mücadelede 12 sayı kaydetti.

Raptors’ta Pascal Siakam 33 sayı, Norman Powell 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve Kyle Lowry 20 sayı, 11 asistle oynadı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Washington Wizards: 119-133

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 133-113

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 116-120

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 109-107

Memphis Grizzlies-Miami Heat: 118-111

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 109-106

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 110-111

Son güncelleme 10:00 | 17 Aralık 2019
Cedi Osman Dallas Mavericks Ersan İlyasova Milwaukee Bucks NBA
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