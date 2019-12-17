MAÇ SONUCU | Cagliari 1-2 Lazio

İtalya Serie A’nın 16. haftasında Cagliari ile Lazio karşı karşıya geldi. Sardegna Arena’daki mücadeleyi konuk takım taraftarlarının uzun yıllar unutamayacağı bir geri dönüş ile 2-1 kazanmayı başararak şampiyonluk yarışında yara almadı.

Cagliari 8. dakikada Giovanni Simeone’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Juventus’un kazandığı, Inter’in berabere kaldığı haftada mutlak 3 puan isteyen Başkent ekibi duraklama dakikalarında hayata geri döndü!

90+3’te Luis Alberto sahneye çıkarak maça 1-1’lik dengeyi getirdi.

Oyuna 80. dakikada giren Felipe Caicedo, 90+7’de Cagliari’yi yıkan, Lazio taraftarlarını büyük sevince boğan golü atarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu sonuçla galibiyet serisini 8’e çıkarırken 36 puana yükselerek haftayı 3. sırada tamamladı. Cagliari ise 29 puanla 5. sırada yer aldı.