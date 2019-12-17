Kasımpaşa uzatmada turladı

Süper Lig’de mücadele eden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ilk maçta 2-1 yendiği TFF 2. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü ile rövanş karşılaşmasında normal süresi 2-1 yenik tamamladığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Abdullah Bora Özkara

Vanspor Futbol Kulübü: Salih Şenbaş, Şerif Doğan, İsmail Güner (Dk. 71 Sefa Küpeli), Batuhan Er (Dk. 80 Emrah Tacir), Cihan Özkaymak (Dk. 46 Tunç Murat Behram), Serdar Cansu, Samet Cantürk, Mehmet Sıddık İstemi, Oktay Aydin (Dk. 100 Mert Özyıldırım), Barış Gök, Barış Sağır

Kasımpaşa: Murat Can Yıldız, Uğurcan Yazğılı, Ben Youssef, Hajradinovic, Heintz (Dk. 111 Emre Çetinkaya), Khalili (Dk. 117 Oğuzhan Özcan), Veysel Sarı, İlhan Depe (Dk. 106 Batuhan Dıraga), Çağtay Kurukalıp, Azad Toptik (Dk. 61 Ahmet Hakan Demirli), Karim Hafez

Goller: Dk. 33 Hajradinovic, Dk. 96 İlhan Depe (Kasımpaşa), Dk. 45 Batuhan Er (penaltıdan), Dk. 60 Serdar Cansu (Vanspor Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: Dk. 56 Murat Can Yıldız, Dk. 84 İlhan Depe, Dk. 106 Veysel Sarı (Kasımpaşa), Dk. 66 Mehmet Sıddık İstemi, Dk. 93 Serdar Cansu (Vanspor Futbol Kulübü)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

GOL! 33. dakikada konuk ekip öne geçti. Uğurcan Yazğılı’nın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza alanı içinde çektiği şut kaleciden döndü, ceza sahası içinde topla buluşan Hajradinovic’in vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

GOL! 45. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı penaltı atışında Batuhan Er’in vuruşunda top kaleci Murat Can Yıldız’ın sağından filelere gitti: 1-1

GOL! 60. dakikada Vanspor Futbol Kulübü, skoru 2-1’e taşıdı. Sol kanattan gelişen atakta, ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Cansu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Kaşılaşmada, 90 dakikada ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

GOL! 96. dakikada Kasımpaşa’nın atağında sol çaprazdan Heintz’in ortasında, ceza sahasında topla buluşan İlhan Depe, meşin yuvarlağı kaleci Salih Şenbaş’ın sağından ağlara gönderdi: 2-2

Kasımpaşa, İstanbul’da 2-1 kazandığı maçın rövanşında, rakibiyle 2-2 berabere kalarak bir üst tura çıktı.