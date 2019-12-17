Jorge Mendes ‘Ballon d’Or’u Messi’nin alması haksızlıktı’

Dünyanın en çok tanınan ve kazanan menajerlerinden olan Jorge Mendes, Ballon d’Or ödüllerinde Cristiano Ronaldo’ya haksızlık yapıldığını, Messi’nin ödülü hak etmediğini söyledi.

Ronaldo’nun temsilciliğini yapan Mendes açıklamasında Ballon d’Or’u Ronaldo’nun alması gerektiğini söyleyerek, “Messi’nin Ballon d’Or’u kazanması büyük haksızlıktı. Ronaldo futbol tarihinin en iyi futbolcusudur. Hala Real Madrid’de oynasaydı ödülü kesinlikle o alacaktı.” ifadelerini kullandı.

Ronaldo’nun ülkesi için de kahraman olduğunu söyleyen ünlü menajer, “Portekiz ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. 4 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. Ayrıca Uluslar Ligi’nde de şampiyonluk yaşadı ama bu yıl Ballon d’Or’u alamadı. 2020’de neler olacağını göreceğiz.

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