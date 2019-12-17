İşte Galatasaray’ın anatomisi: Hasta adam!

Organik varlıkların yapısını ve bu yapıyı meydana getiren organların yer, biçim, özelliklerini anlatan bilim: Anatomi. Konusu sağlam organlar olanına normal anatomi, hasta olan organlara ise patolojik anatomi deniyor. Galatasaray'ın saha içi rahatsızlığı sezon başından beri devam ediyor. Madrid ve Paris'te ağır hasarlı yenilgiler alan, evinde Tuzlaspor'a kaybeden bir takım, hastalanmıştır. Kiralık yabancılardan bazıları ‘Nasıl olsa gideceğim, bana ne' mantığıyla, takımın bütün yapısını sarsarak psikolojisini bozdular. Övgüler düzülen Nzonzi ve Seri, tükenmişliğin makalesi oldu. 10 kişi kalmış lig sonuncusu Ankaragücü karşısında 2 farklı galibiyetten maçı berabere bitirmek normal mi? Değil tabii… Galatasaray artık hasta adamdır ve bunu düzeltecek olan önce futbolcular, sonra teknik kadrodur. Gerçekler, puan cetvelinde gözüküyor.

FENERBAHCE'NiN DEPLASMAN FOBiSi

Bu oyunda savunma yapmak, asla ve asla ayıp değildir. Savunma bir sanattır. Ülkemizde yıllarca yapılamayan ‘total futbol' anlayışı, yerini orta alanda 2 veya 3 oyuncudan oluşan, bir garip defansif anlayışa bıraktı. Kadıköy'de bir başka oynayan Fenerbahçe, deplasmanlarda neden böyle? Sivasspor'un Fenerbahçe kalesine çektiği 3 isabetli şut gol oldu. Hiddink'in bir sözü var: “Yıldızlarla çalışmak zor değildir, asıl zor olan yeteneksiz olup kendisini yıldız sananlarla çalışmaktır.” Problem bu mu acaba, çünkü hayatsadece Kadıköy'de sahaya çıkıp, oynamak değil.

BEŞiKTAŞ'IN KAYBI

Malatyaspor kaybı çok şey kaybettirdi Beşiktaş'a. Kasımpaşa maçında, son saniyede gelen üç puan heba oldu. Top yüzde 67 Beşiktaş'ta kaldı. 12 şut attı, yüzde 87 isabetli pas oranıyla oynadı, tam 33 orta yaptı. Maçı 4 şutla bitiren Malatyaspor 2-0 kazandı. Net gol pozisyonuna girdiğiniz an, sadece Burak'tan gol bekleyemezsiniz. Ljajic ve Diaby daha fazla riske girmeliler. Özellikle duran toplarda daha etkili olmalı Beşiktaş. Ocak ayında transfer yaparsa yaratıcı, mimar oyuncu almak zorunda!

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