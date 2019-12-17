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İngilizlerden flaş iddia! Ancelotti Cenk’in yeni hocası oluyor…
İngiltere Premier Lig

İngilizlerden flaş iddia! Ancelotti Cenk’in yeni hocası oluyor…

İngiliz basını, Everton'ın teknik direktörlük için Carlo Ancelotti ile prensip anlaşmasına vardığını iddia etti.

17 Aralık 2019 09:15

Carlo Ancelotti adım adım Everton’a gidiyor. Cenk Tosun’un da forma giydiği İngiliz kulübü bir süredir ilgilendiği İtalyan teknik adamla prensipte anlaştı.

Sky Sports’un verdiği habere göre, Marco Silva ile yolların ayrılmasından sonra menajerlik koltuğu için bir numaralı adayını Ancelotti olarak belirleyen Merseyside ekibi, deneyimli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.

Carlo Ancelotti, Everton ile görüşmek üzere dün Liverpool şehrindeydi. Ancelotti son olarak Napoli’de görev yapıyordu.

Öte yandan Everton’da geçici menajerlik koltuğunda oturan Duncan Ferguson’ın Lig Kupası’nda oynanacak Leicester City maçında takımın başında olacağı açıklandı. İskoç teknik adam Chelsea ve Manchester United’dan dört puan alarak gözleri üzerine çekmişti.

Son güncelleme 09:15 | 17 Aralık 2019
Carlo Ancelottti Cenk Tosun everton ingiltere premier lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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