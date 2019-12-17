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Leicester City’den Arsenal’i üzen Merih Demiral hamlesi!

Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, İngiliz devlerinin radarında... Son olarak Leicester City Merih için devrede. İngiliz kulübün amacı Çağlar Söyüncü'nün Merih ile Milli takımda yakaladığı uyumu takımlarına taşımak. Transfer gerçekleştiği takdirde formda ikili Euro 2020 öncesinde daha çok birlikte oynama fırsatı bulacak

SKOR DIŞ HABER 17 Aralık 2019 17:23

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda Çağlar Söyüncü ile uyumu ve sergilediği performansla dikkat çeken Merih Demiral, Juventus’ta da ilk 11’i zorlamaya başladı. Serie A’da 2, Şampiyonlar Ligi’nde de 1 maçta Torino ekibinin formasını terleten Merih Demiral, tam not aldı. Merih Demiral’ın yükselen formu, İngiliz ekiplerinin de dikkatini çekti.

Savunmada yaşadığı sıkıntı nedeniyle galibiyet almakta zorlanan Arsenal, devre arasında Merih Demiral için Juventus’un kapısını çalacak. The Sun’da yer alan habere göre Arsenal dışında savunması alarm veren Tottenham ve Manchester United da Merih Demiral’ı listesine aldı. Bu üç takıma, Çağlar Söyüncü’yü kadrosunda bulunduran Leicester City’nin de eklendiği belirtildi. Milli Takım’da iki futbolcunun uyumuna güvenen Leicester City, Merih Demiral için kesenin ağzını açtı.

Devre arasında Juventus’a 30 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi. Merih Demiral’ın da Manchester United, Tottenham ve Arsenal gibi ligde istikrarsız sonuçlar alan takımlar yerine, Çağlar Söyüncü’nün de etkisiyle Leicester City’yi seçebileceği belirtildi.

Juventus’un sezon başında Sassuolo’dan 18 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Merih Demiral, Juventus formasıyla çıktığı 3 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

Son güncelleme 17:48 | 17 Aralık 2019
ingiltere jvuentus Merih Demiral
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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