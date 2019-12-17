Leicester City’den Arsenal’i üzen Merih Demiral hamlesi!

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda Çağlar Söyüncü ile uyumu ve sergilediği performansla dikkat çeken Merih Demiral, Juventus’ta da ilk 11’i zorlamaya başladı. Serie A’da 2, Şampiyonlar Ligi’nde de 1 maçta Torino ekibinin formasını terleten Merih Demiral, tam not aldı. Merih Demiral’ın yükselen formu, İngiliz ekiplerinin de dikkatini çekti.

Savunmada yaşadığı sıkıntı nedeniyle galibiyet almakta zorlanan Arsenal, devre arasında Merih Demiral için Juventus’un kapısını çalacak. The Sun’da yer alan habere göre Arsenal dışında savunması alarm veren Tottenham ve Manchester United da Merih Demiral’ı listesine aldı. Bu üç takıma, Çağlar Söyüncü’yü kadrosunda bulunduran Leicester City’nin de eklendiği belirtildi. Milli Takım’da iki futbolcunun uyumuna güvenen Leicester City, Merih Demiral için kesenin ağzını açtı.

Devre arasında Juventus’a 30 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi. Merih Demiral’ın da Manchester United, Tottenham ve Arsenal gibi ligde istikrarsız sonuçlar alan takımlar yerine, Çağlar Söyüncü’nün de etkisiyle Leicester City’yi seçebileceği belirtildi.

Juventus’un sezon başında Sassuolo’dan 18 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Merih Demiral, Juventus formasıyla çıktığı 3 maçta da 90 dakika sahada kaldı.