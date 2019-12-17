Gençlerbirliği’nden Sivasspor’a olumlu cevap

DG Sivasspor'un Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi Sivasspor'un talebi üzerine deplasman tribünü bilet sayısı arttırıldı.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sivasspor Kulübü'nün, Gençlerbirliği Kulübünden misafir tribünü için ek kontenjan istediği ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“22 Aralık Pazar günü saat 14.00’de oynanacak Gençlerbirliği – Demir Grup Sivasspor müsabakasında deplasman tribününde taraftarlarımıza TFF kuralları gereği ilk etapta stadyum kapasitesinin %5’i kadar bilet ayrılmıştır. Başkanımız Mecnun Otyakmaz ve Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav arasında yapılan görüşmenin ardından deplasman tribünü kapasitesinin %10'a (2 bin) çıkarılmasına karar verilmiştir. Talebimize olumlu cevap veren Sayın Cavcav'a ve yönetim kuruluna teşekkürlerimizi sunarız.”