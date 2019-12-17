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Galatasaray HDI Sigorta, Avrupa’ya veda etti
Voleybol

Galatasaray HDI Sigorta, Avrupa’ya veda etti

CEV Kupası 16'lı final turunda Grupa Azoty Chemik'e iki maçta da mağlup olan HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'dan elendi.

17 Aralık 2019 21:58

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16’lı final turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik’e 3-2 yenildi.

Rakibiyle deplasmanda yaptığı ilk maçı da 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, kupaya veda etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Paul Herbots, Dimutru Mesca (Romanya)

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı)

Grupa Azoty Chemik: Salas, Wasilawska, Silva, Medrzyk, Trushkina, Kowalewska (Majedward, Grajber, Lukasik)

Setler: 25-19,18-25, 25-19, 23-25, 12-15

Süre: 111 dakika (21, 24, 24, 28, 14)

Son güncelleme 21:58 | 17 Aralık 2019
CEV Kupası Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Grupa Azoty Chemik
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3 Besiktas
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