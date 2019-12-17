Fenerbahçe’de Ersun Yanal hedefte!

Mutlak şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe'de 15. hafta sonunda Teknik Direktör Ersun Yanal'a eleştiriler büyüyor. Sivasspor'a 3-1 yenilen ve deplasmanlarda stop eden Kanarya'da Yanal'a taraftar desteği de azaldı. Zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de tecrübeli hocanın rakip analizlerinde yetersiz kaldığı düşünülüyor. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'in Avrupa'da mücadele etmesine rağmen Kanarya, bu sezon lig ve kupada mücadele etti.

KADRO TERCİHLERİ YANLIŞ

Buna rağmen sarı-lacivertliler, 15 lig maçında 20 puan kaybederek istenilen hedefe ulaşamadı. Antrenman metotlarındaki yanlış işleyiş sezon başından beri birçok sakatlığı beraberinde getirdi. Yanal'ın, kadro tercihleri de çok tartışılmaya başlandı. Tecrübeli hoca, formsuz olmasına rağmen Emre Belözoğlu'nda ısrar etti. Beşiktaş derbisinde olası bir mağlubiyet ya da beraberlik sonucunda Ersun Yanal'la ipler kopma aşamasına gelebilir.

EN KÖTÜ 2. PERFORMANS

Ersun Yanal, 15. haftalar itibarıyla son 20 sezonun en kötü ikinci performansını sergiledi. Bundan daha kötüsünü ise geçen sezon Cocu ve Koeman döneminde yaşamıştı. 25 puan toplayabilen Yanal, geçen sezonki 14 puanlı en zayıf karnenin sadece bir basamak üstünde.

‘YAKIŞMIYOR BEYLER!’

Başkan Ali Koç, bu sezon ilk kez soyunma odasına Sivas'ta girdi ve sert bir konuşma yaptı: “Kötü futbol oynuyoruz. Fenerbahçe formasına yakışır şekilde mücadele etmiyorsunuz. Sahada savaşmalısınız, bu formanın hakkını vermelisiniz. Herkes kendini toparlasın. Yönetim olarak da radikal tedbirler alacağız.”