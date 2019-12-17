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Fenerbahçe’de Ersun Yanal hedefte!
Süper Lig

Fenerbahçe’de Ersun Yanal hedefte!

Sivas’a teslim olan, zirvenin 8 puan gerisine düşen sarı lacivertli takımda tecrübeli çalıştırıcının kredisi tükendi. Taraftar desteğini kaybeden Ersun Yanal’ın kaderini Beşiktaş derbisi belirleyecek.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 17 Aralık 2019 08:46

Mutlak şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe'de 15. hafta sonunda Teknik Direktör Ersun Yanal'a eleştiriler büyüyor. Sivasspor'a 3-1 yenilen ve deplasmanlarda stop eden Kanarya'da Yanal'a taraftar desteği de azaldı. Zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de tecrübeli hocanın rakip analizlerinde yetersiz kaldığı düşünülüyor. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'in Avrupa'da mücadele etmesine rağmen Kanarya, bu sezon lig ve kupada mücadele etti.

KADRO TERCİHLERİ YANLIŞ

Buna rağmen sarı-lacivertliler, 15 lig maçında 20 puan kaybederek istenilen hedefe ulaşamadı. Antrenman metotlarındaki yanlış işleyiş sezon başından beri birçok sakatlığı beraberinde getirdi. Yanal'ın, kadro tercihleri de çok tartışılmaya başlandı. Tecrübeli hoca, formsuz olmasına rağmen Emre Belözoğlu'nda ısrar etti. Beşiktaş derbisinde olası bir mağlubiyet ya da beraberlik sonucunda Ersun Yanal'la ipler kopma aşamasına gelebilir.

EN KÖTÜ 2. PERFORMANS

Ersun Yanal, 15. haftalar itibarıyla son 20 sezonun en kötü ikinci performansını sergiledi. Bundan daha kötüsünü ise geçen sezon Cocu ve Koeman döneminde yaşamıştı. 25 puan toplayabilen Yanal, geçen sezonki 14 puanlı en zayıf karnenin sadece bir basamak üstünde.

‘YAKIŞMIYOR BEYLER!’

Başkan Ali Koç, bu sezon ilk kez soyunma odasına Sivas'ta girdi ve sert bir konuşma yaptı: “Kötü futbol oynuyoruz. Fenerbahçe formasına yakışır şekilde mücadele etmiyorsunuz. Sahada savaşmalısınız, bu formanın hakkını vermelisiniz. Herkes kendini toparlasın. Yönetim olarak da radikal tedbirler alacağız.”

Son güncelleme 08:50 | 17 Aralık 2019
ali koç ersun yanal Fenerbahçe İrfan Yirmibeş
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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