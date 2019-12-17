Fatih Terim çıldırdı! Henüz 3. dakikada…

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında 2-0’ın rövanşında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor’a konuk olan Galatasaray, sahaya as ağırlıklı bir kadro ile çıktı. Turu geçmesi için en az iki farklı galip gelmesi gereken Galatasaray’ın maça kontrollü başlaması, Fatih Terim’i çileden çıkardı.

Karşılaşmada henüz 3. dakika oynanırken Galatasaray, orta saha ve savunma oyuncuları arasından paslaşmaya başladı. Bu pas trafiği biraz uzun sürünce Fatih Terim, yedek kulübesinden fırlayarak futbolcularını azarladı. Topun sürekli geriye doğru oynanmasına kızan Fatih Terim, futbolcularını öne doğru oynamaları konusunda uyardı.

Sosyal medya ayağa kalktı! Kayode`den Onyekuru`ya `Yakında görüşürüz kardeşim` Gaziantep forması giyen Kayode`nin Galatasaray`ın transfer gündeminde olan eski futbolcusu Henry Onyekuru ile sosyal medya üzerinden yaptığı mesajlaşma sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İlgili Haberi Oku

ASLAR SAHADA

Öte yandan Türk Telekom Stadı’nda oynanan ve 2-0 kaybedilen ilk maçta bu sezon fazla forma şansı bulamayan futbolcuları görevlendiren teknik direktör Fatih Terim, rövanş karşılaşmasında as oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyu sahaya sürdü.

Fatih Terim, rakipleriyle yaptıkları ilk maça göre kadroda 7 değişikliğe gitti. İlk karşılaşmada forma giyen oyunculardan Ahmet Çalık, Yuto Nagatomo, Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı’yı tekrar sahaya süren tecrübeli teknik adam, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz ve Emre Mor’u yedeğe çekti, sakatlığı olan Jean Michael Seri ise kadroda bulunmadı.

Fatih Terim, rövanş karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Radamel Falcao’ya forma giydirdi.

Galatasaray’da sezonu kapatan Christian Luyindama, tedavisi devam eden Florin Andone ile hafif sakatlıkları olan Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina da maçta görev yapamadı.