Ertuğrul Sağlam: Bir takım elenirken bile…

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak organizasyona veda eden Yılport Samsunspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın ikinci yarısında gereksiz gördükleri kırmızı kart ile eksik duruma düştüklerini dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

“Rakibimizin ilk yarıda neredeyse hiç pozisyonu yoktu. Ancak biz eksik kaldıktan sonra Çaykur Rizespor oyunun kontrolünü ele aldı ve bu arada golü yedik. Golü yedikten sonra da oyuncularımız maçı bırakmadı. Turu geçmek için futbolcularımız elinden gelen üst düzey mücadeleyi ortaya koydu. Golü bulduk, sonrasında da 4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Sonuç itibarıyla elendik ama ‘Galip sayılır bu yolda mağlup’ sözü hakikaten gerçek oldu. Bir takım elenirken bile taraftarını ancak bu kadar mutlu eder. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyuncularımdan çok memnunum, son saniyeye kadar maçı bırakmayıp gol arayışı içinde oldular. 10 kişi kalmamıza rağmen insanüstü mücadele ortaya koydular. Böyle bir oyuncu topluluğuna sahip olduğum için çok mutluyum.”