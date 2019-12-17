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Beşiktaş’ı Erzincan’da taraftarları yalnız bırakmadı
Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş’ı Erzincan’da taraftarları yalnız bırakmadı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında yarın deplasmanda 24 Erzincanspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ı, Erzincan’da taraftarlar meşalelerle karşıladı.

17 Aralık 2019 18:04

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Erzincan’a geldi.

İstanbul’dan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Erzincan Havalimanı’nda taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

Taraftarlar, siyah-beyazlı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, havalimanı çıkışında meşaleler yaktı. Futbolcular, kendilerini karşılayan taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş kafilesi, konaklayacağı otelin önünde bekleyen taraftarlarla da hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra dinlenmeye geçti.

Siyah-beyazlı kafilede şu oyuncular bulunuyor:

Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby.

Son güncelleme 18:04 | 17 Aralık 2019
beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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