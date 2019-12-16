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UEFA Avrupa Ligi’nde Medipol Başakşehir’in rakibi belli oluyor
Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi’nde Medipol Başakşehir’in rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde seri başı olan Medipol Başakşehir'in yer aldığı son 32 turunun kura çekimi bugün gerçekleşecek. İlk maç 20 Şubat’ta deplasmanda olacak.

16 Aralık 2019 10:16

Bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hayal kırıklığı yarattığı Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi bugün belli oluyor. Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seri başlarının yer aldığı torbayı oluşturacak.

Turuncu- lacivertlilerin seri başı olarak yer alacağı Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seri başı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR:

BAŞAKŞEHİR, AJAX, ARSENAL, BASEL, BENFICA, BRAGA, CELTIC, ESPANYOL, GENT, INTER, LASK, MALMÖ, MANCHESTER UNITED, PORTO, SALZBURG, SEVILLA

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR:

APOEL, AZ ALKMAAR, BAYER LEVERKUSEN, CLUJ, CLUB BRUGGE, KOPENHAG, E. FRANKFURT, GETAFE, LUDOGORETS, OLYMPIAKOS, RANGERS, SHAKHTAR, SPORTING, WOLFSBURG, WOLVES, ROMA

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DE KURA ÇEKİMİ VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek. Grup birincileri ile ikincileri eşleşecek ve grup birincileri ilk maçı deplasmanda oynayacak. Her iki kurada da aynı gruptan çıkan takımlar ve aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşemeyecekler.

1. TORBA: BARCELONA, BAYERN MÜNIH, JUVENTUS, LEIPZIG, LIVERPOOL, MANCHESTER CITY, PSG, VALENCIA

2. TORBA: ATALANTA, ATLETICO MADRID, CHELSEA, DORTMUND, LYON, NAPOLI, REAL MADRID, TOTTENHAM

Son güncelleme 10:46 | 16 Aralık 2019
avrupa ligi Başakşehir uefa
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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