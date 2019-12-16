CANLI | Trabzonspor 0-0 Yukatel Denizlispor (İlk yarı oynanıyor)

Trabzonspor Yukatel Denizlispor canlı! Trabzonspor Yukatel Denizlispor maçı ile Süper Lig’de 15. hafta mücadelesi sona eriyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin mağlup olduğu, Galatasaray’ın ise berabere kaldığı haftada Trabzonspor kazanarak 29 puanla haftayı ikinci kapatmak ve ezeli rakiplerini geride bırakarak Sivasspor’u takip etmek istiyor. Denizlispor ise üç puan alarak 21 puanla tehlike bölgesinden uzakta kalmanın peşinde. Trabzonspor Yukatel Denizlispor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Trabzonspor Yukatel Denizlispor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

TRABZONSPOR YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Medical Park Stadyumu

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

TRABZONSPOR YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Aissati, Olcay, Sacko, Barrow, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

Trabzonspor'da üçer sarı kartlı Hosseini, Campi, Yusuf Sarı ve Nwakaeme ceza sınırında bulunuyor. Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Kamil Ahmet sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemiyor. Denizlispor’da ise sakatlığı bulunan Sapunaru ile kart cezalısı Sackey karşılaşmada görev yapamıyor.