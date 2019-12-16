Trabzonspor Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda? TS Denizli maçı için geri sayım…

Trabzonspor bu akşam Denizlispor’u ağırlayacak. Mutlak 3 puan isteyen iki ekibin de hedefi maçtan galibiyetle ayrılmak. Trabzonspor’un as kadrosundan tek eksiği Abdülkadir Ömür diğer eksikler ise takıma döndü. İşte Trabzonspor Denizlispor maçına dair detaylar…

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç BeinSports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SARI KART SINIRINDA 4 İSİM

4 oyuncu kart sınırında Trabzonspor’da üçer sarı kartlı Hosseini, Campi, Yusuf Sarı ve Nwakaeme ceza sınırında bulunuyor.

TRABZON’UN KOZU SÖRTLOTH

Sörloth bu akşam Trabzonspor’un gol yollarında en güvendiği isim olacak. 23 yaşındaki futbolcu, ligde attığı 9 golle krallık yarışının iddialı isimlerinden.