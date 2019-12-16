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Trabzonspor Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda? TS Denizli maçı için geri sayım…
Trabzonspor

Trabzonspor Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda? TS Denizli maçı için geri sayım…

Zirve yarışında yara almak istemeyen Trabzonspor bugün Denizlispor'u ağırlayacak. Trabzonspor, 26 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Denizlispor ise 18 puanla 11. sırada. Peki TS Denizli maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda ekranlara gelecek?

16 Aralık 2019 09:54

Trabzonspor bu akşam Denizlispor’u ağırlayacak. Mutlak 3 puan isteyen iki ekibin de hedefi maçtan galibiyetle ayrılmak. Trabzonspor’un as kadrosundan tek eksiği Abdülkadir Ömür diğer eksikler ise takıma döndü. İşte Trabzonspor Denizlispor maçına dair detaylar…

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç BeinSports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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SARI KART SINIRINDA 4 İSİM

4 oyuncu kart sınırında Trabzonspor’da üçer sarı kartlı Hosseini, Campi, Yusuf Sarı ve Nwakaeme ceza sınırında bulunuyor.

TRABZON’UN KOZU SÖRTLOTH

Sörloth bu akşam Trabzonspor’un gol yollarında en güvendiği isim olacak. 23 yaşındaki futbolcu, ligde attığı 9 golle krallık yarışının iddialı isimlerinden.

Son güncelleme 09:54 | 16 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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