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TFF ile Trabzonspor arasındaki duruşmanın tarihi belli oldu!
Trabzonspor

TFF ile Trabzonspor arasındaki duruşmanın tarihi belli oldu!

Son dakika! Trabzonspor'un, TFF Tahkim Kurulu  ile duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek.

16 Aralık 2019 17:41

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkartılmasıyla ilgili tepki gösteren Trabzonspor Kulübü itiraz için Tahkim Kurulu’na başvurmuştu. Taraflar arasındaki duruşmalı toplantı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek.

13 Aralık 2019 Ahmet Ağaoğlu: Bu hukuka aykırı bir uygulama Trabzonspor, TFF`nin kulüplerin harcama limitlerini yükseltmesini Tahkim Kurulu`na taşıdı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Bu yönetmeliğe ve hukuka aykırı bir uygulama dedi. İlgili Haberi Oku

Hatırlanacağı üzere TFF’nin kararından sonra Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Limit çerçevesinde kadro yapılandırmamızı oluşturduk. Hatta geçen hafta tekrar analiz ettirdim ve teyit aldım. Sezon başında bir talimat yayınlıyorsunuz, bu talimatın kurallarını belirliyorsunuz. Uyulmadığı takdirde uygulanacak olan yaptırımları açıklıyorsunuz. Ama sezonun ortasına girmeden, talimat yürürlüğe gireli 5 ay olmuşken bunu değiştiriyorsunuz. Dahası kuralı ihlal edenlerin lehine değiştiriyorsunuz. Bu yönetmeliğe ve hukuka aykırı bir uygulama” demiş ve gerekirse kulüp olarak CAS’a gideceklerini açıklamıştı.

Son güncelleme 17:41 | 16 Aralık 2019
Ahmet Ağaoğlu süper lig TFF Tahkim Kurulu trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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