Süper Lig’de ilginç hafta! Sadece Sivasspor…

Süper Lig’de lider Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle ligde puanını 33’e yükseltti ve galibiyet serisini 7 maça çıkararak kulüp rekorunu geliştirmeye devam etti. Sivasspor’a 3-1 mağlup olarak yara alan Fenerbahçe ise deplasmanda oynadığı bir maçtan daha boynu bükük ayrıldı. Sarı-lacivertliler Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 4 deplasmandan maçında galibiyetle tanışamadı.

BEŞİKTAŞ’IN SERİSİNİ MALATYA BİTİRDİ

Süper Lig’de son 8 maçtır mağlup olmayan, 6 maçtır da galibiyet serisine sahip Beşiktaş sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 2-0 kaybetti ve haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı. Siyah-beyazlılar aldığı bu yenilgi ile ligde 8 maç sonra mağlubiyet ile tanışmış oldu. Beşiktaş’ı deplasmanda mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Malatya ekibi ise ligde 5 maç sonra galibiyet aldı.

GALATASARAY, 10 KİŞİ ANKARAGÜCÜ’NÜ YENEMEDİ

Süper Lig’de gösterdiği kötü futbol ve skorlar nedeniyle beklentilerin uzağında kalan Galatasaray, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı ve haftanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Sarı kırmızılılar 2-0 öne geçtiği mücadelede rakibi 10 kişi kalmasına rağmen müsabakadan 3 puan çıkartamadı. Galatasaray, 88 ve 90+1’inci dakikalarda peş peşe yediği gollerle büyük bir şok yaşadı.

TRABZONSPOR’U RODALLEGA YIKTI

Sürprizlerin damga vurduğu 15’inci haftada bir sürpriz sonucu da Trabzonspor yaşadı. Bordo mavililer sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada, Trabzonspor’un eski golcüsü Rodallega, bordo mavililerin kalesine gönderdiği 2 golle galibiyette büyük rol oynadı. Bordo mavililer, sahasında aldığı bu mağlubiyetle şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsat tepmiş oldu.

BAŞAKŞEHİR DE KERVANA KATILDI

Süper Lig’de şampiyonluk adayı takımlardan Medipol Başakşehir de sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve sürpriz sonuç alan takımların arasına adını yazdırdı. İstanbul ekibi bu beraberlik ile ligdeki yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkardı. Ligde son 7 maçtır galibiyet ile tanışamayan Konya ekibi ise zorlu deplasmandan bir puan çıkarmayı başardı.

HAFTANIN SONUÇLARI

Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-3

Gençlerbirliği-Göztepe: 3-1

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-2

Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1

Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 1-2

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: 1-1