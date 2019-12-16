SON DAKİKA Göksel Gümüşdağ: Arda Turan Galatasaray’a gitmek isterse…

UEFA Avrupa Ligi’nde Medipol Başakşehir’in rakibinin belli olduğu kura çekimi sonrası TRT Spor’da canlı yayına katılan Göksel Gümüşdağ, rakipleri Sporting Lizbon’u değerlendirdi. Göksel Gümüşdağ, eşleşme ile ilgili “Sporting Lizbon 200 milyon euro bütçesi olan bir takım. Yine zor bir kura çektik. Ama biz zoru seviyoruz” dedi.

Arda Turan’ın Galatasaray’a transfer olacağı şeklindeki iddialar ile ilgili de konuşan Göksel Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Arda Turan, Galatasaray’a gitmek isterse anlayış gösteririz. Arda’nın bugünlere gelmesinde en büyük pay Galatasaray’ındır. Kendisine benim de sözüm vardı. Arda Turan bize gelmeden önce ‘Galatasaray’la anlaşmazsam, Başakşehir’e gelirim’ demişti. Önceliğinin her zaman Galatasaray olduğunu bize söylemişti. Arda bugün de gelip Galatasaray’a gitmek istediğini söylerse izin veririm. Çünkü Galatasaray’da yetişmiş, o camianın çocuğu…“