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SON DAKİKA Fenerbahçe’ye şok haber! Yıldız futbolcu sezonu kapattı
Fenerbahçe

SON DAKİKA Fenerbahçe’ye şok haber! Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

16 Aralık 2019 10:42

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Sadık Çiftpınar’ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği duyuruldu.

Oyuncunun tedavisi için gerekli planlamanın yapıldığı belirtilen açıklamada, “2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar’a ‘geçmiş olsun’ der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz” ifadesi kullanıldı.

Son güncelleme 11:36 | 16 Aralık 2019
Fenerbahçe Sadık Çiftpınar
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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