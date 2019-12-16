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Shane Larkin’den Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür
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Shane Larkin’den Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür

Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

16 Aralık 2019 21:30

Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın ABD’li oyuncusu Shane Larkin, kendisini milli takımda görmek istediğini açıklayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Larkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Benimle ilgili güzel düşünceleri için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, skorer basketbolcu Larkin’in milli takım forması giymesi konusuna ilişkin, “Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketbolcuyu milli takımımızda da görmek isteriz” yorumunda bulunmuştu.

16 Aralık 2019 Shane Larkin`e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`dan onay... Shane Larkin`in Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak Milli Takım`da oynamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`dan onay çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:22 | 16 Aralık 2019
Recep Tayyip Erdoğan shane larkin
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