Sergen’in taktiği tuttu

Beşiktaş, Malatyaspor karşısında kazanmak için ne gerekiyorsa bunun gereği olan taktiksel tüm performansı ortaya koyarak oynadı. Beşiktaş adına en önemli söyleyeceğimiz şey bitiricilik eksikliğiydi. Kaleci Karius ligin en rahat maçlarından birini oynadı, rakip bir tane akın yaptı o da gol oldu. Tarihte böyle maçlar var mı? Var. Olabilir mi? olabilir. Dirençli ve rakibe karşı çok katı bir defans anlaşışı ortaya koyan, sadece gol yememeyi düşünen, eğer bulursa bir kontratakla sürpriz gol bulmaya çalışan bir takım olan Malatya, taktik olarak düşündüğünü gerçekleştirdi.

Beşiktaş kazanmak için her şeyi yaptı. İlk 20 dakika merkezden Burak Yılmaz ve Ljajic'le pozisyon bulmaya çalıştı, kapalı defansları aşmak için kullanabileceği en önemli taktiksel anlayış kanatları kullanmaktı, kanatları da kullandı. Fakat gelen ortalarda Burak Yılmaz çok yalnız kaldı ve ayrıca Ljajic (Bir Talisca olmadığı için) ikinci bir santrfor olarak Burak'ı tamamlayamadığı için Beşiktaş çok iyi oynamasına rağmen, yapılan tüm akınlarda net pozisyon bulamadı ve gol yapamadı. Abdullah Hoca, son haftaların en formda oyuncusu Umut'u çok geç oyuna aldı. Kısaca: 1-Beşiktaş bu müsabakada duran topları iyi kullanamadı. 2-Uzaktan şut denemesi yapmadı. 3-Kanatlardan yapılan ortalar gelişigüzeldi. 4-Ljajic'in 10 numara pozisyonundaki verimsizliği ve skor üretemeyişi sonucu belirlemiş oldu.

Müsabakanın başından sonuna kadar dirençli olan Malatyaspor iki kontratakla maçın skorunu belirledi. Sergen Yalçın'ın kazanmak için uygulamış olduğu taktik müsabakanın sonucunu belirledi.

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